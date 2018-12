Hond Knoet is terecht: hij zat in de struiken

BARNEVELD - De familie Van Ommen uit Barneveld kan haar geluk niet op: hond Knoet is terecht. De bullmastiff rende tweede kerstdag weg, omdat hij schrok van vuurwerk.

'We zijn zo blij', zegt dochter Miranda van Maanen. 'En Knoet ook.'

Een man uit het Zuid-Hollandse Barendrecht was speciaal voor Knoet naar Barneveld gekomen om te helpen zoeken. Zondag aan het einde van de middag hoorde hij geritsel in de struiken, zo'n 200 meter van het huis.

Gegrom uit de struiken

Miranda: 'Hij hoorde gegrom. Hij zei dat hij ook iets zag bewegen. Hij wist dat het geen kat was, maar wel een dier. Een groot dier.' Het dier zelf benaderen, vond de man wat link. Hij belde Dogsearch, dat gespecialiseerd in het zoeken van honden. Dogsearch belde meteen familie Van Ommen.

'Mijn ouders waren net bij me', vertelt Miranda. 'We zijn meteen in de auto gesprongen.' En ze hadden al snel in de gaten dat het Knoet was. Maar ja, hoe benader je een hond die dagenlang op de vlucht is geweest en misschien nog steeds wel erg bang is?

'Een stukje worst, dat wilde hij wel'

'Dogsearch had ons goed uitgelegd hoe we Knoet het beste konden benaderen', zegt Miranda. 'Hoe we hem rustig zouden kunnen krijgen en hoe hij ons zou herkennen. En na een minuut of 5 à 10 komt ie de struiken uitlopen. Hij moest even bij zinnen komen. Maar blij dat-ie was! Kwispelen dat-ie deed! We hadden een stukje worst bij ons, nou dat wilde hij wel. Hij had honger.'

En waar zal Knoet al die tijd geweest zijn? Het is gissen, zegt Miranda. 'Ik denk dat-ie de eerste dagen echt de buurt uit is geweest. En misschien dat hij daarna intuïtief is teruggelopen.'

En Knoet? Die moet nog even bijkomen van zijn avontuur. 'Die ligt nu te lekker te slapen.'

