Zoekteam speurt naar doodsbange hond Mizuki in Wijchen

Het teefje verdween tijdens het uitlaten in de omgeving van De Geer. Na een harde knal uit een straat verderop rende de geschrokken viervoeter weg. Ze is daarna niet meer gezien. Hondenliefhebbers, buren, kennissen en onbekenden helpen de baasjes met zoeken. Via sociale media komen verschillende tips binnen, maar zondagmiddag is het huisdier nog altijd niet terug.

'Ze ging zo snel, ik kreeg haar niet meer te pakken'

Klarina de Groot vraagt zich vertwijfeld af waar Mizuki is. Zondagavond ging het mis toen ze haar twee honden uitliet. 'Ik was nog maar net de wijk uit en er was overal vuurwerk. De honden raakten met de riemen in de war. Ik ben bezig met de riemen los te maken en toen kwam er een hele harde knal. Ze schiet los en ze schiet langs me heen, met de riem achter haar aan. Ik heb geroepen en ben achter haar aangegaan, maar ze ging zo snel. Ik kreeg haar gewoon niet meer te pakken.'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Vanuit een huiskamer wordt de zoekactie gecoördineerd door een vrijwilliger. Er worden tips nagetrokken en mogelijke vindplekken in kaart gebracht. Ondertussen is een speurhond opgevraagd via zoekplatform Waar is onze Angel?

Meer bange huisdieren

Haar baasjes zijn erg ongerust en verdrietig, Mizuki is erg bang voor vuurwerk en moet daarom voor oudejaarsavond gevonden worden. Ook uit andere plaatsen van Gelderland komen meldingen van weggelopen honden. Zo schrok Knoet op tweede kerstdag van een vuurpijl in Barneveld en rende hij weg.

