Brand maakt Nijmeegs pand nóg lelijker

NIJMEGEN - In het voormalige pand van sportzaak Intersport op de hoek van Plein 1944 in Nijmegen heeft zondagochtend korte tijd brand gewoed. Het resultaat is dat het lelijke pand er nu nóg lelijker bij staat.

De brand brak rond 05.45 uur uit door onbekende oorzaak. De brandweer sprak van een 'middelbrand' en had het vuur vrij snel onder controle. Voor zover bekend is het pand niet bewoond of in gebruik. Van gewonden zou geen sprake zijn.

In 2014 was het pand nog genomineerd voor de titel 'lelijkste gebouw van Nijmegen'. Momenteel is er sprake van een andere nominatie, namelijk die van sloop. Op dezelfde plek moet in de toekomst een supermarkt verrijzen.