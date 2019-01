Twintig jaar Gelderse natuur bij TV Gelderland

Nieuwjaarsspecials

Na de eerste uitzending zijn er op TV Gelderland bijna 550 afleveringen uitgezonden. Die werden in wisselende samenstelling gepresenteerd door Heleen Verweij, Sytske Jellema, Ruben Smit, Twan Teunissen, Sonja Booms en Harm Edens. In 2019 gaan Harm Edens en Twan Teunissen op TV Gelderland terugblikken op 20 jaar natuurontwikkeling, maar vooral ook vooruit kijken naar de komende jaren en de ontwikkelingen die nog op stapel staan. Vandaag en morgen worden twee BuitenGewoon-nieuwjaarsspecials uitgezonden.

Natuur bij donder en bliksem

BuitenGewoon-regisseur Gert Visser is sinds het begin maker van het televisieprogramma: 'We hebben flink wat mooie dingen meegemaakt de afgelopen twintig jaar. Heel bijzonder vond ik het toen we draaiden tijdens code oranje in de Millingerwaard, natuur bij donder en bliksem. Wij hadden natuurlijk iets heel moois gepland met vlinders en insecten maar de hemel stortte zich over de aarde uit. Het weer dat een ruig natuurgebied als de Millingerwaard verdient. Grauw en grijs. Wij draaien altijd door, moesten op de vlucht voor het onweer, maar een prachtige uitzending.'



Succes wordt meestal je ondergang in de Nederlandse natuur. Gert Visser, regisseur BuitenGewoon

'Ik herinner me ook dat we in de Biesbosch op zoek gingen naar de bever. In het bootje van de boswachter aldaar. De bever was toen nog bijzonder, we keken onze ogen uit, er zwom hoogstens een enkele bever rond in de Gelderse Poort. Na een lange vaartocht lukte het om in de schemering van grote afstand een bever te filmen net voordat die onder water dook. Apetrots, zeer tevreden. En nu worden bevers afgeschoten omdat we er teveel van hebben. Succes wordt meestal je ondergang in de Nederlandse natuur. En, ergens in de beginjaren van BuitenGewoon had de hoofdredactie van Omroep Gelderland bedacht dat BuitenGewoon een actueel natuurprogramma moest worden. Elke week op TV. Helaas brak dat jaar de MKZ crisis uit, en werd de Nederlandse natuur dichtgegooid. Ik geloof dat we een half jaar lang natuur tv uit musea en bezoekerscentra hebben gemaakt.'

De stad als vluchtplek voor de natuur

De regisseur kijkt liever nog vooruit: 'De komende 20 jaar kan de stad wel eens een belangrijke vluchtplek worden voor de natuur. Vlinders, insecten, vogels vinden meer voedsel in de stad dan op onze kale weilanden. Dus laten we de stad vergroenen, dat is ook beter voor de mens.' Morgen praat presentator Rob Kleijs een uur lang met regisseur Gert Visser.

Multimediaal platform

In 2011 werd BuitenGewoon officieel een multimediaal platform, met de komst van een Facebookpagina. Op 27 april werd daar voor het eerst een bericht op geplaatst. Het best bekeken op Facebook was een bericht over hoe aanrijdingen met wild voorkomen kunnen worden. Dit bericht bereikte meer dan 85-duizend mensen.

2,8 miljoen minuten

Sinds 2013 is het platform ook terug te vinden op YouTube, waar al meer dan 2,8 miljoen minuten werd gekeken naar video's van BuitenGewoon. Vooral de livestream op het nest van jonge ooievaars was daar populair. Instagram volgde in 2016 en de Facebookgroep 'Natuur in Gelderland' maakte het platform afgelopen jaar compleet. Vanaf het eerste moment wordt BuitenGewoon ook bijgestaan door onze partners. Momenteel zijn dat onder andere de Provincie Gelderland, Geldersch Landschap & Kasteelen, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel en het Nationale Park de Hoge Veluwe.

BuitenGewoon jubileum-evenementen

De duizenden volgers van BuitenGewoon zien komend jaar veel terug van het jubileum. Er zijn onder andere een natuur-fotowedstrijd, een BuitenGewoon-weekeinde en een korte film-wedstrijd in de maak. Ook de live wandelingen van BuitenGewoon-radio zullen in het teken staan van 20 jaar BuitenGewoon. Houd de website en social media in de gaten voor het laatste nieuws.

Bekijk hier de allereerste aankondiging van BuitenGewoon op 5 januari 1999: