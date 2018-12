Badminton in het donker voor olympische droom van Gayle Mahulette

Voor Mahulette komen de Olympische Spelen van 2020 in Tokio in zicht. Met haar drie nationale titels op zak gaat zij voor het allerhoogste in de sport. Maar nu lijkt geld een struikelblok te worden. 'Het liefste zou ik me natuurlijk alleen op het badminton willen focussen. Maar tussendoor moet ik nu dus ook financiën gaan zoeken. Die energie wil je liever in de sport steken', vertelt de badmintonster.

Badminton in het donker.

Een shuttle bij het badminton is moeilijk te volgen en dan werd het toernooi in Arnhem ook nog eens in het donker gespeeld. Een idee van Floor Michels. Ze is student Event Management en het toernooi is een schoolopdracht, maar Floor doet dit vooral om Gayle te helpen. Zij heeft er bewust voor gekozen om de wedstrijden in het donker te houden.

'Wij willen iets doen met een uitdaging en kinderen enthousiast maken en dit is niet iets wat iedere week plaats vindt. Dus wij dachten we gaan het gewoon spannend maken'

Kevin van Lin is één van de mensen die vandaag sport in het donker, al zijn er wel wat hulpmiddelen. 'Lichtgevende schoenen zijn wel handig, Het belangrijkste is dat de belijning van de wedstrijdvelden met speciale tape wordt overgeplakt en een licht T-shirt is ook wel handig.'

Reflecterende tape over de belijning

Alle beetjes helpen

En uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat er geld binnenkomt. 'Ik ben natuurlijk blij met alles wat er binnenkomt want ik kan elke cent goed gebruiken voor de toernooien die ik graag wil spelen. Ons doel is wel minimaal duizend euro, daar kan ik voor een aantal toernooien vliegtickets of hotelkosten van betalen.'