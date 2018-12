Ouderen genieten van kerstgala

'We hadden altijd wel uitjes, maar men vond die niet altijd even leuk en uitdagend,' zegt Floor de Vroome, bestuurder bij Pleyade. Daarom is er gekozen voor een nieuw en uniek uitje.

Bekijk hier de reportage.

Voor de ouderen is flink uitgepakt. Eerst mogen ze over de rode loper waarbij er een orkest staat te spelen. Daarna krijgen ze een glas champagne en een hapje aangeboden. Vervolgens is er een kerstconcert met een orkest. Afsluitend is er een groot diner voor alle 514 genodigden. De ouderen zelf vinden het ook erg leuk. 'Ze hebben me speciaal opgemaakt en mijn nagels gedaan. Dit is echt heel leuk', aldus een van de ouderen.