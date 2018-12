'Ik wil iedereen bedanken. Geen woorden voor', doodzieke Earl kan naar Bonaire

Earl lijdt aan het Guillain-Barré syndroom, zit in een rolstoel en maakt gebruik van een beademingsmachine die de functie van zijn longen geheel overneemt. Omdat zo'n reis een enorme operatie is zette één van zijn verzorgers bij Het Dorp in Arnhem een speciale crowdfundingsactie op om Earl te helpen.

De video waarin Earl bedankt voor de donaties:

Doel bereikt

Met succes: vrijdagavond passeerde de teller op de crowdfundingspagina de magische grens van 20.000 euro. In de late uitzending van Hart van Nederland werd aandacht besteed aan de situatie van Earl en daarna kwamen de laatste paar honderd euro binnen. Het verplegend personeel van Het Dorp in Arnhem vertelde Earl direct het goede nieuws.

Bijna op reis

De grote vraag is nu wanneer Earl naar Bonaire kan en bij zijn familie kan komen. 'We zijn aan het kijken wanneer we het geld precies beschikbaar hebben, en hoe snel KLM een vlucht gereed heeft waarop hij mee kan', zegt Manon. 'Deze maand zal het niet meer lukken, er gaan natuurlijk ook niet iedere dag meerdere vluchten die kant op. Maar we hopen dat het begin januari kan', vertelt Manon ter Voert die Earl bijstaat.

Als het zover is, stapt Manon samen met Earl op het vliegtuig. Zij zal hem mede begeleiden op zijn reis naar Bonaire. 'En waarschijnlijk gaat er nog iemand mee. Wie weten we nog niet. Maar ik kan niet 24 uur per dag voor Earl zorgen, dus hebben we een mantelzorger nodig die hem ook kan bijstaan. Dat hebben we hier al besproken en ook met de mensen van het hospice op Bonaire.'

'We kunnen gaan inpakken'

De actie voor Earl is in sneltreinvaart afgerond. Mensen doneerden kleine en grote bedragen en hielpen de 47-jarige inwoner van Arnhem vrijdagavond naar de streep. Een persoon doneerde duizend euro. 'Ik had echt niet gedacht dat het zo snel zou gaan', zegt Manon. 'Het personeel hield het in de gaten en iets voor elven zagen ze dat het bedrag was gehaald. Dit is heel fijn. Nu moeten we nog een paar laatste dingetjes regelen en dan kunnen we gaan. We kunnen gaan inpakken!'

Manon beaamt dat het afscheid van Earl zowel reden tot blijdschap als reden tot verdriet is. 'Het zal voor het personeel heel dubbel zijn. We willen allemaal graag dat Earl naar Bonaire gaat, maar we weten ook dat het voor ons betekent dat we afscheid van hem moeten nemen.'

'Hoe het afscheid eruit zal zien weten we nog niet. Op de afdeling is het zo dat we als personeel en bewoners een erehaag vormen wanneer iemand is overleden. De kist gaat dan via de erehaag naar buiten. Dat kunnen we ook doen bij Earl, als hij weggaat. Maar dat is aan hemzelf, of hij dat wil.'

Zie ook: