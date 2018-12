Deze berichten werden dit jaar het meest gelezen

Op de site:

1. Twee mensen uit afgesloten container gered (9 januari 2018)

Bij zwem- en sportcentrum De Beemd in Lochem raken twee mensen onwel als ze in een container pelletkorrels aan het uitladen zijn. Voor een van hen, badmeester en bedrijfsleider Gert Assink, komt de hulp te laat. Hij werkte 27 jaar bij De Beemd; hij werd Mister Beemd genoemd.

2. Politie en brandweer kammen bos uit op zoek naar clown (3 juni 2018)

In Arnhem kammen brandweer en politie een bos bij de Staverdenstraat uit. Een zogenoemde horrorclown zou kinderen lastig hebben gevallen bij een speeltuin. Omwonenden reageren geschrokken en pleiten voor meer toezicht in de wijk.

3. Twee slachtoffers explosie Arnhem overleden (31 juli 2018)

Een explosie en een brand in een appartement aan de Daphnestraat in Arnhem kost twee mensen het leven. Een derde man raakt zwaargewond. In het appartement werden drugs verwerkt.

4. Grauwe schildwants maakt opmars: 'Ze kunnen flink stinken' (15 oktober 2018)

Hij doet geen kwaad, maar kan wel een beetje stinken: de grauwe schildwants. Hij kruipt langs de muren of op de ramen, op zoek naar een plekje om te overwinteren. Er wordt in Gelderland volop geklaagd over dit insect.

5. Mogelijk sneeuw in Gelderland door koufront (24 oktober 2018)

Dat is even schrikken: mogelijk sneeuw in aantocht, meldt MeteoGroup. En dat terwijl we twee weken daarvoor nog in de korte broek liepen. Er kwam weinig van.

Op de app:

1. Noodweer trekt over de provincie (foto's en video's) (23 april 2018)

Onweer, hagel en zware windstoten: het is uit het met mooie weer. Vanuit de hele provincie komen foto's en video's binnen. Een voorbeeldje uit Putten, waar de straten blank staan:

Foto: Jos van Donkersgoed

2. Veel wateroverlast door zware onweersbuien (29 mei 2018)

Ook op 29 mei is het raak: overlast door onweersbuien.

3. Hier vindt u alle Gelderse verkiezingsuitslagen (21 maart 2018)

21 maart is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Net als in de rest van het land komen in Gelderland de lokale partijen en GroenLinks als grote winnaars uit de bus.

4. Seksplekken: 'We hadden een vrouw en kinderen, het mocht nooit bekend worden' (29 juli 2018)

Wat is het verhaal achter de zeker tien mannenontmoetingsplekken in Gelderland? Maarten Dallinga duikt in de verborgen wereld van openbare seksplekken en maakt er voor Omroep Gelderland een vijfdelige podcastserie over.

5. Wolf loopt op z'n dooie gemak door woonwijk (22 februari 2018)

Voor het eerst wordt er in een woonwijk in Gelderland een wolf gezien. Jorg Bolder komt terug van zaalvoetbal en staat in Bennekom ineens oog in oog met een wolf. Op een filmpje dat hij met zijn mobieltje maakte, is te zien dat de wolf op z'n dooie gemak door de straten loopt.