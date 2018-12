Dertien branden in één nacht bezorgen hulpdiensten handenvol werk

De nacht van vrijdag op zaterdag is een bijzonder drukke geweest voor de brandweer en politie in Gelderland-Zuid. De hulpdiensten kregen liefst dertien meldingen binnen van brand op diverse plaatsen. Vooral in het Rivierengebied was het doorlopend raak.

In Gameren, Ophemert en Brakel werden autobanden in brand gestoken. In Waardenburg troffen brandweerlieden onder een spoorviaduct een vouwwagen aan met daarop meerdere tractorbanden. Daarnaast was het raak in Bruchem, Vuren, Dodewaard, Zuilichem en Culemborg.

De brandweer en politie hadden vooral de handen vol aan Brakel. In de berm van de Esdoornstraat werd een stapel autobanden in lichterlaaie gezet; later ging het om pallets op de kruising van de Molenkamp en Postweg. Later in de nacht zijn zo'n zeven jongeren gezien bij de Flintstraat. Zij staken pallets en een bank in brand.

De politie denkt dat er meerdere keren gebruik werd gemaakt van vuurwerk bij de branden. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Zie ook: