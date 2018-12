Zo voorkom én bestrijd je een schoorsteenbrand: 5 tips van de brandweer

Een schoorsteenbrand in Ede, eerder dit jaar. Foto: AS Media

De brandweerkorpsen in de provincie trekken er in deze tijd van het jaar geregeld op uit om schoorsteenbranden te bestrijden. Alleen al deze week was het bijvoorbeeld raak in Tonden, Oosterbeek, Heukelum, Heelsum en Ederveen.

Veel schoorsteenbranden worden veroorzaakt door vervuiling in het rookkanaal. Dat kan komen doordat de schoorsteen niet tijdig is schoongeveegd, de ventilatie onvoldoende is of doordat er wordt gestookt met vochtig hout. Een bulderend geluid in de schoorsteen is vaak een eerste indicatie dat er brand gaande is.

Tips

Woordvoerder Allard Schimmel van de Brandweer Gelderland-Midden heeft vijf tips voor het voorkomen en bestrijden van een schoorsteenbrand.

1: Laat de schoorsteen vegen

Na een haardvuur blijven er roetdeeltjes achter in de schoorsteen. Wanneer die deeltjes vlam vatten, kan brand ontstaan in het rookkanaal. In sommige gevallen zet zich het zeer brandbare creosoot af tegen de wanden. Een schoorsteenveger krijgt die laag creosoot vaak gemakkelijk weg met een stevige veegbeurt.

Eén keer per jaar vegen kan genoeg zijn. 'Maar stook je vaker, dan moet je misschien overwegen ook wat regelmatiger je schoorsteen te laten vegen', zegt woordvoerder Schimmel.

Hij stipt aan dat goed vegen niet automatisch betekent dat een schoorsteenbrand uitblijft. 'Nee, dat hebben we eerder dit jaar nog gezien bij een schoorsteenbrand op het Nationaal Park De Hoge Veluwe. De eigenaar was toen verbaasd en gaf aan dat hij de schoorsteen recent nog had laten schoonmaken.'

2: Blijf bij de haard

Het kan verleidelijk zijn om de haard te laten branden, terwijl je de deur uitgaat voor een boodschap of een tijdje de kamer uit bent. Schimmel raadt dat echter sterk af. 'Zorg dat je erbij bent en erbij blijft. Het blijft vuur, het blijft hitte en we hebben het wel over een woning waar je regelmatig verblijft. Daar moet je je aandacht steeds bij houden. Vermoed je dat er iets niet in de haak is, bel dan 112.'

3: Stook op de juiste manier

Een open haard brandt alleen goed met droog hout. 'Vochtig hout leidt tot meer rookontwikkeling, geeft altijd extra roetvorming en kan het kanaal smoren', zegt Schimmel. 'Zorg dus voor droog hout, voldoende zuurstof en een volledige verbranding.'

Daarnaast is het toepassen van de Zwitserse methode altijd verstandig. Daarbij stook je omgekeerd en leg je het meest brandbare materiaal bovenop. Bovendien is het goed te weten met welk type kachel je stookt, zegt Schimmel. 'Er zijn verschillende typen schoorstenen. Is het een kanaal met veel bochtjes? Heb je een enkelwandige of dubbelwandige pijp? Denk na over de risico's. En komt er rook in de kamer, verlaat de kamer dan en ga naar buiten. Ook als het daar koud is.'

4: Vergeet water, zet zand of zout klaar

Wanneer het dan toch fout gaat, is het goed om te weten wat je moet doen. Een schoorsteenbrand moet je bijvoorbeeld nooit doven met water. Schimmel: 'Je moet zorgen dat er geen zuurstof meer bij het vuur komt en dat je de bron weghaalt. Lukt het bijvoorbeeld om een houtblok uit de kachel te halen met een ijzeren tang? Dan kun je dat doen. Daarmee neem je de bron weg.'

'Het is het beste om zand of zout klaar te zetten en daarmee het vuur te doven, als dat nodig is. Gooi je er water bij, dan creëer je met 1 liter water al meer dan 1000 liter stoom en een forse rookontwikkeling', rekent de woordvoerder voor.

5: Blijf kalm

Schiet niet in de kramp bij een schoorsteenbrand. Door voorbereid te zijn, rustig te blijven en juist te handelen kun je erger vaak voorkomen. 'Onze centralist stelt altijd hele gerichte vragen, waarmee snel duidelijk wordt hoe ernstig de situatie is', zegt Schimmel.

'En het kan iedereen overkomen', benadrukt hij. 'Ook mensen die kort daarvoor nog de schoorsteen hebben laten vegen. Niemand hoeft zich schuldig te voelen bij een schoorsteenbrand. We zijn er om te helpen en maken het gelukkig niet dagelijks mee.'