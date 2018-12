Ligtlee zet punt achter wielercarrière: 'De druppel kwam op Kerstavond'

EERBEEK - Elis Ligtlee kondigde vrijdag aan te stoppen met baanwielrennen. De 24-jarige Eerbeekse was acht jaar actief als prof en won in 2016 een gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ze zegt dat ze de motivatie en het plezier mist om nog door te gaan.

Makkelijk was het niet om de beslissing te nemen. 'Maar als je ergens geen plezier meer in hebt, moet je jezelf aankijken en zeggen 'misschien is het wel genoeg geweest'. Het is niet in één week bedacht, het speelt al wel een tijdje. Ik ben nogal een binnenvetter en dan ga je alles opkroppen tot die laatste druppel. En die kwam op Kerstavond', aldus Ligtlee.

Klaar

De afgelopen periode dacht de Olympisch kampioene van 2016 vaak na over wat ze na het baanwielrennen wilde doen met haar leven. 'En dan schrok ik dat ik veel minder bezig was met het fietsen en meer met het 'hierna'. Dan ben je op het punt dat het klaar is.'

In gesprek met de NOS zegt Ligtlee dat haar ouders en haar vriend een belangrijke rol speelden in de definitieve beslissing. 'Zij willen ook dat ik gelukkig ben en zagen dat dat niet zo was. Ze wilden het allerbeste voor me en gaven aan dat ik naar mijn onderbuikgevoel moest luisteren. Natuurlijk vinden ze het heel jammer, ze weten ook dat er misschien meer in zit. Maar als dat er in je eigen hoofd niet in zit, dan komt het er ook niet meer uit.'

Hoofdpijn

De knoop die doorgehakt moest worden woog heel zwaar, zegt de Eerbeekse. 'Er is nu een hele last van mijn schouders. Ik heb weken met hoofdpijn rondgelopen, kon mijn hoofd niet meer draaien omdat het zo stijf was. Voor nu is dit wel heel lekker, dus.'

Wat Ligtlee nu gaat doen, weet ze nog niet. 'Dat ga ik bekijken na deze dagen, wanneer alles een beetje is bezonken. En ik wens iedereen veel geluk met de weg naar Tokio. Maar die weg is wel zonder mij. Het doet pijn om de mensen te verlaten met wie ik acht jaar lang alles heb gedeeld. Maar dat moet niet de reden zijn om ermee door te gaan.'