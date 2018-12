Ook in Gelderland meer douaniers nodig wegens brexit

ARNHEM - Voor verschillende werklocaties in Gelderland is de douane op zoek naar nieuwe mensen. Vanwege de brexit zijn er extra medewerkers nodig om grenzen in de gaten te houden.

Er worden in Gelderland voornamelijk administratieve functies aangeboden, maar er zijn ook nieuwe krachten nodig voor toezicht aan de grens. De werkplek van de douane in Arnhem dient als een zogenaamd binnenlandkantoor waar een hoop verschillende douanetaken worden uitgevoerd. Naast Arnhem is er ook een vestiging in Duiven.

In totaal werft de douane landelijk meer dan 900 nieuwe medewerkers vanwege de brexit.

Investering van 2,3 miljard

Volgens staatssecretaris van Financiën Menno Snel zijn er zoveel nieuwe douaniers indien de Britten zonder afspraken over het verkeer van personen en goederen de EU verlaten. Dat meldt de NOS. In januari bepaalt het Britse parlement of het akkoord gaat over de afspraken die met de EU zijn gemaakt over de brexit.

De kosten voor de Nederlandse overheid kunnen volgens de Algemene Rekenkamer oplopen tot 2,3 miljard euro.