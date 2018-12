Vuurwerkangst bij dieren, hoe kom je er vanaf?

Volgens dierenarts André Bruns weten mensen vaak niet goed wat ze met hun huisdieren moeten doen rond de jaarwisseling. 'En daar helpen wij maar al te graag bij', zegt Bruns. Een veilige jaarwisseling voor uw huisdier is ook een veilige jaarwisseling voor de dierenarts, hulpverlener en de dierenambulance.

Tip 1

Ga op Oudejaarsdag ‘s ochtends extra vroeg met de hond wandelen en in de loop van de dag naar het bos of de hei. Er zal af en toe best een knal te horen zijn. Toch is er veel afleiding waardoor de angst vermindert.

Tip 2

Het afspelen van vuurwerkgeluiden in huis kan ook helpen. Op www.dogtrust.org.uk zijn verschillende soorten vuurwerkgeluiden gratis te downloaden. Dat is voor dit jaar overigens wel te laat. Begin in januari en laat bijvoorbeeld maandelijks een vuurwerkgeluid horen. Uw huisdier is er dan in december aan gewend.

Tip 3

Ook is het te proberen de hond minder gevoelig te maken door het zogenaamde Counterconditionering (CC). Hierbij wordt er een positieve associatie aangeleerd, door bijvoorbeeld meteen na een knal een voedselbeloning te geven of te spelen met het dier.

Tip 4

Voor de meest hevige dagen is vermindering van de angst hoognodig. Tegenwoordig schrijven dierenartsen vaak een tablet voor die de angst wel remt, maar de hond of kat minder versuft. Oudere middelen maakten dieren vaak slaperig maar hielpen nauwelijks tegen angst. Sterker nog, bekend is nu dat de dieren het geluid juist harder hoorden maar niet konden reageren door spierverslapping. Het is wel belangrijk op tijd te beginnen met deze medicatie. Raadpleeg hiervoor bijtijds je dierenarts.

Tip 5

Voor Amivedi (registratie gevonden en vermiste huisdieren) is het topdrukte door meldingen van geschrokken dieren die de pootjes hebben genomen en mede door stress de weg naar huis kwijt zijn. Gelukkig worden tegenwoordig meer huisdieren gechipt. Toch weten veel veel eigenaren niet dat de chip ook bij een databank als NDG, Pet-base of Back Homeclub moet worden geregistreerd. Controleer dus op www.chipnummer.nl of een dier is aangemeld bij een databank. Is dat niet het geval? Doe het dan alsnog! U krijgt altijd een inlogmogelijkheid toegestuurd zodat u gegevens (adres, telefoonnummer of vermist ) kunt wijzigen. Dan kan de hulpverlening, dierenambulance, asiel én Amivedi snel handelen als uw dier wordt gevonden.

'Gun ons een uurtje rust'

Bruns roept iedereen op om tussen 22.00 en 23.00 uur géén vuurwerk af te steken zodat dieren toch nog snel even een luchtje kunnen scheppen en rustig hun behoefte kunnen doen.

