Toiletjuffrouw Ine stopt na 30 jaar bij de Hema: 'Ze is een begrip in Doetinchem'

Ruim 30 jaar kon je haar tegenkomen bij de Hema in Doetinchem, toiletjuffrouw Ine Berghuis. Maar maandag, op de laatste dag van het jaar, is ze er voor het laatst. Ze gaat samen met haar man van haar pensioen genieten. En dus was het de laatste dag een komen en gaan van vaste klanten die nog één keer een plasje kwamen plegen of gewoon even gedag kwamen zeggen.

Volgens de klanten bestiert ze het schoonste toilet van Nederland. De 70-jarige is er in ieder geval enorm geliefd. 'Ze is een begrip in Doetinchem', zegt haar dochter Anja. 'Ik kan best zeggen dat ik apetrots ben op mama', glundert ze. 'Als je ziet hoeveel mensen de laatste weken al langs zijn gekomen met een kaartje, geld of chocolaatjes, dat is niet normaal.' Op haar laatste dag krijgt Ine hulp van haar dochter. 'Dan komen er zoveel mensen langs om even afscheid te nemen, of nog een praatje te maken. Er moet dan toch iemand zijn om de toiletten een beetje schoon te houden', lacht Anja.

Toilet blijft in de familie

Na 30 jaar trouwe dienst gaat Ine met haar man, die stopt als conciërge op de Canadaschool, genieten van haar pensioen. 'Dan hoop ik dat ze samen nog een mooie tijd tegemoet gaan.' Toch zullen ze ongetwijfeld nog regelmatig bij de Hema komen om een bezoekje te brengen aan het toilet. Niet vanwege hoge nood, maar omdat dochter Anja de taken van haar moeder gaat overnemen. 'Mijn moeder nam het 30 jaar geleden van mij over, toen ik het als 17-jarig meisje deed. Ik vond er toen echt niets aan, maar nu ik zie wat het mijn moeder heeft gebracht, heb ik er veel zin in'.