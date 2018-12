Wielrenners crossen dwars door café en koeienstal

De tocht wordt al 23 jaar gehouden, maar nog nooit waren er zoveel deelnemers als dit jaar: 1700 mensen sprongen op de mountainbike. 'We hadden wel wat drukte verwacht. Het weer is goed, het parcours ligt er mooi bij en het is een zondag. We hadden dus al veel mensen verwacht, maar dit is wel heel veel', vertelt organisator Harrie Hoitink. 'We moeten alle zeilen bijzetten.'

Kijk hier naar de modderige reportage (de tekst loopt door onder de video):

Dwars door café

In het Duitse Zwillbrock reden de deelnemers dwars door een café. 'Dat is een echte trekker, heel bijzonder', zegt Hoitink. Eenmaal over de drempel stond de kroeg vol met joelende toeschouwers die met een biertje in de hand genoten van de tocht, zonder zich in het zweet te werken.

Hoewel het de bedoeling was dat de deelnemers via de achterdeur het café zouden verlaten om de tocht te vervolgen, sluit Hoitink niet uit dat er een paar zijn blijven hangen.