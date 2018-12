Elis Ligtlee stopt met baanwielrennen

EERBEEK - Olympisch kampioene Elis Ligtlee stopt per direct met baanwielrennen. Dat maakt de Eerbeekse vrijdag bekend op haar website. 'Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk', zo schrijft ze.

Ligtlee heeft geen plezier meer in het baanwielrennen. 'Ik mis de noodzakelijke motivatie om op topniveau te presteren. Op zo’n moment moet je eerlijk tegen jezelf zijn en de knoop doorhakken. En wat was dit verdomd moeilijk zeg! Het is nu tijd om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen en we gaan kijken wat dit me gaat brengen!'

De Eerbeekse stapte 8 jaar geleden over van bmx naar het baanwielrennen. Daarin was ze erg succesvol. Ze behaalde naast een Olympische gouden medaille in 2016 ook 15 Nederlandse en 28 Europese medailles. Dit seizoen kwam Ligtlee echter nog weinig in actie door een nierbekkenontsteking.

Ligtlee schrijft op haar website met opgeheven hoofd afscheid te nemen.

Zie ook: