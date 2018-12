Snijwond en gebroken knieschijf zijn geen bewijs voor 'brandblusbom'

ZEVENAAR - Een man uit Zevenaar is vrijdag door de rechtbank vrijgesproken van het laten ontploffen van een brandblusser. Op oudejaarsavond 2015 raakte zijn 13-jarige nichtje flink gewond door een explosie.

Het nichtje van de 46-jarige man was vuurwerk aan het afsteken toen er een voorwerp uit het niets langs haar rechterbeen sneed. In het ziekenhuis bleek dat ze een snijwond van zes centimeter had aan haar knie had en dat haar knieschijf gebroken was. Het meisje heeft zelfs nu nog last van haar knie.

Destijds werd gedacht dat haar oom een bom had geknutseld van een brandblusser en deze liet exploderen. Zijn nichtje zou zijn geraakt door rondvliegende scherven.

Illegaal vuurwerk of brandblusser?

De verdachte ontkende dat de brandblusser is ontploft. Hoewel getuigen één of meerdere knallen hoorden, waren de meningen over het precieze moment van de knallen wisselend. Verklaringen over de oorzaak van de knallen varieerden eveneens - er zou namelijk ook zwaar, illegaal vuurwerk zijn afgestoken.

De brandblusser is nooit gevonden en het onderzoek leverde ook geen concreet bewijs op. Een medisch onderzoek gaf ook geen duidelijkheid over de precieze oorzaak van de verwondingen.

De rechtbank kon uiteindelijk niet met zekerheid vaststellen dat het meisje door een brandblusbom van haar oom is verwond. Daarom volgde vrijspraak.