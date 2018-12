Jaar na brand op school in Meteren: directeur houdt oogje in 't zeil

Een grote brand verwoestte vorig jaar een deel van de Meester Aafjesschool in Meteren. Dat gebeurde op oudejaarsdag en dus houden ouders, leerlingen en leerkrachten een jaar later hun hart weer vast. Hoewel de oorzaak van de brand nooit officieel is vastgesteld, lijkt het er sterk op dat vuurwerk aan de ellende ten grondslag ligt. Daarom houdt de directeur maandag hoogstpersoonlijk een oogje in het zeil.

Schade rond de jaarwisseling zijn ze wel gewend in Meteren, maar zo erg als vorig jaar was het nog nooit. 'We krijgen met regelmaat een vuurpijl door het dak. Elke keer is er waterschade, en alle boeken en schriften in een klaslokaal moeten vervangen worden. De schade is elk jaar wel 20 tot 30 duizend euro. Nu zal de schade aanzienlijk hoger zijn', zei directeur Willem Snel toen al.

'Waar is mijn stoeltje?'

Een jaar later laat de brand nog steeds zijn sporen na. Volgens Snel heeft het enorme impact gehad op de leraren, kinderen en hun ouders. De brand legde twee kleuterklassen volledig in de as. 'Kinderen kwamen toen met vragen als 'is mijn tekening nu verbrand' of 'waar is mijn stoeltje?'.

'We hebben de kinderen vervolgens een half jaar les moeten geven onder omstandigheden die je niet wilt', zegt de directeur nu. 'Wekelijks ben ik nog twee uur met de brand bezig. Het heeft in totaal vier tot vijf ton gekost om de schade te herstellen. Zo moest het meubilair vervangen worden, dat was niet direct regelbaar'. Na de brand kreeg de school ook nog te maken met lekkage, doordat een reparatie niet goed was uitgevoerd.

Hij is na de brand met de burgemeester van Geldermalsen, waar Meteren tot 1 januari 2019 onder valt, om tafel gegaan. Daarbij zou afgesproken zijn dat er rondom de school dit jaar geen vuurwerk afgestoken mag worden. 'Maar gelukkig bellen bewoners mij ook als zie iets zien wat niet in de haak is', besluit de directeur die maandag zelf ook bij de school was om een oogje in het zeil te houden.