Normaal zanger Bennie Jolink en zangeres Lisa Lois de vierde uitzending 'Helden van 2018'

ARNHEM - Jan de Hoop en Sonja Booms kijken in het sfeervolle eindejaarsprogramma 'Helden van 2018' samen met kleine en grote Gelderse helden terug op het jaar. In de vierde uitzending op zaterdag 30 december ontvangen Jan en Sonja de volgende gasten:

Het lijkt wel een wederopstanding. Bennie Jolink gaat weer optreden. Er komt een, waarschijnlijk eenmalig, optreden van Normaal in 2019. De 17.500 kaarten waren binnen 2 minuten uitverkocht.

Vanwege gezondheidsproblemen stopte de Achterhoekse zanger in 2015 met optreden. Maar hij is zodanig hersteld dat hij het podium weer op durft te stappen, er een nieuw album én een boek verschijnt.



Rhea Elise Khoeblal wekt met haar pianospel vele ruimtes muzikaal tot leven. Van parken en stations tot parkeergarages. Ze zorgt er met haar stichting 'Buiten spelen' voor dat er op allerlei plekken piano's te vinden zijn. Te bespelen door wie dat wil. Zelf speelt ze ook graag in de buitenlucht. Als Nijmegenaar van het Jaar zet ze zich daarnaast in voor duurzaamheid.



De 90-jarige Marijke van den Berg verbrak een paar weken geleden het wereldrecord indoorroeien in de leeftijdsklasse van 90 tot 94 jaar. Ze begon deze zomer weer met roeien nadat ze 30 jaar geleden was gestopt. Haar wereldrecord heeft ze opgedragen aan haar overleden man die ook een fanatiek roeier was. Hij deed in 1948 zelfs mee aan de olympische spelen.

Na optredens op grote poppodia besloot zangeres Lisa Lois de theaters in te gaan met haar liedjes van Adele. En dat was een goede zet want de shows werden lovend ontvangen. In januari komt ze weer met een nieuw eigen nummer maar in 'Helden van 2018' zingt ze 'Memory' van Adele.

'Helden van 2018' is van woensdag 27 t/m zaterdag 30 december te zien bij Omroep Gelderland om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald).

De 'helden' zijn ook te horen in het gelijknamige radioprogramma dat op eerste en tweede kerstdag wordt uitgezonden tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Rob Kleijs is de presentator van dit programma.