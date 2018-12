YouTube-idool Teun Peters en zanger Lain Barbier in derde uitzending 'Helden van 2018'

ARNHEM - Jan de Hoop en Sonja Booms kijken in het sfeervolle eindejaarsprogramma 'Helden van 2018' samen met kleine en grote Gelderse helden terug op het jaar. In de derde uitzending op vrijdag 29 december ontvangen Jan en Sonja de volgende gasten:

Teun Peters uit Nijmegen is een waar YouTube-idool. De filmpjes die hij maakt samen met Dylan Haegens worden miljoenen keer bekeken en de bioscoopfilm 'De film van Dylan Haegens' die ze dit jaar uitbrachten trok meer dan 300 duizend bezoekers. Zijn ervaringen en kennis deelt hij met jongeren door lezingen te geven over mediawijsheid.



De Harderwijkse gezondheidswetenschapper Arjet Borger publiceerde dit jaar het boek 'Seks voor iedereen. Hoe Nederland (niet) over seks praat.' Met dit boek geeft Arjet het startschot voor een maatschappelijk debat over de manier waarop Nederland over seks praat en hoe dat anders zou kunnen.



De 10-jarige Moya Ooms en haar broertje Nando uit Apeldoorn zijn het zwerfafval helemaal zat. Ze dromen van een schone buurt en probeert met zelfgemaakte posters aandacht te vragen voor een schoner milieu.

De Arnhemmer Lain Barbier schopte het op 65 -jarige leeftijd met zijn vertaling van het nummer Roxanne tot de halve finale van The Voice Senior en werd een muzikale held. In 'Helden van 2018' zingt hij live het nummer dat hij zou hebben gezongen als hij in de finale was terechtgekomen.



'Helden van 2018' is van donderdag 27 t/m zaterdag 30 december te zien bij Omroep Gelderland om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald).

De 'helden' zijn ook te horen in het gelijknamige radioprogramma dat op eerste en tweede kerstdag wordt uitgezonden tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Rob Kleijs is de presentator van dit programma.