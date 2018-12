Soloalbum Bennie Jolink is af

ARNHEM - Het soloalbum van Bennie Jolink is af. De cd met twaalf liedjes verschijnt tegelijk met een boek met tekeningen van zijn hand. 'Ik ga een boek uitgeven waar de cd bij zit. Geïllustreerd met meer dan zestig tekeningen', vertelt de Achterhoekse zanger in het programma 'Helden van 2018'. Het boek en de cd zien binnenkort het levenslicht.

Het gaat wonderbaarlijk goed met de zanger. In 2015 moest hij noodgedwongen stoppen met optreden met Normaal vanwege gezondheidsproblemen. 'Ik was invalide, ik kon de hond nog niet eens uitlaten. Vijfentwintig meter lukte nog wel, maar ik moest ook weer terug.' De artsen dachten lange tijd dat het COPD was, maar het bleek astma te zijn. En daar is een goed medicijn voor gevonden. 'Van de ene op de andere dag was ik niet meer benauwd.' Toch duurde het nog 2 jaar voordat Jolink zich echt beter voelde. 'Ik moest nog van de prednison afkomen, wat keiharde doping is. Met alle bijwerkingen van dien', aldus Jolink.

Geen schaamte

Bennie miste de fans, maar het optreden niet. 'Toen ik net gestopt was dacht ik: ik ben blij dat ik er vanaf ben. Maar toen zei een bekende van me, motorcrosser Gerrit Wolsink: 'Maar Bennie, jij hebt mensen toch ook heel veel plezier bezorgd'. Ik dacht: wat raar dat ik daar zelf niet op die manier tegenaan kijk. Door Gerrit heb ik geleerd dat ik me er niet voor hoef te schamen, er waren ook leuke dingen bij. En we hebben toch ook ongelofelijk gelachen.'

'Olderwets høken'

Begin deze maand werd bekend dat Normaal gaat optreden op Hemelvaartsdag in Lochem. De 17.500 kaarten waren binnen twee minuten verkocht. Bennie Jolink ziet er naar uit om weer ‘olderwets te høken’. Maar het blijft voorlopig bij een eenmalig optreden. 'Ik ga nooit meer een serie optredens plannen. Eerst één, en dan maar eens verder kijken.'

