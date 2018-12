Nieuwjaarsduiken in Gelderland: hier moet je zijn!

Het is ieder jaar weer het zelfde liedje en elk jaar heb je twee kampen. De één moet er niet aan denken, de ander vindt het de perfecte start van het nieuwe jaar: een frisse duik in open water op 1 januari.

Dit jaar wordt het misschien wat minder fris dan in andere jaren. Kijk hier waar je moet zijn voor een Nieuwjaarsduik bij jou in de buurt! Staat jouw duik er niet tussen? Laat het ons weten en we voegen het toe.

Hoewel het met de bittere kou dus wel mee lijkt te vallen, waarschuwt de Reddingsbrigade zoals elk jaar weer voor onderkoeling. Veel vrijwilligers van die organisatie zijn aanwezig bij de diverse duiken in de provincie. Voor waar ze niet zijn, hebben ze wel wat tips om ellende te voorkomen.



- 'Kleed je niet direct te dik aan, maar geef je lichaam de tijd de kou uit je lichaam te werken.'

- Opdrogen kan het beste in een badjas en aankleden in een warme omgeving.

- De brigade bepleit deelname aan duiken met goed toezicht: 'Ga niet wildduiken op afgelegen locaties waar geen toezicht of hulp in de buurt is.'

- Verder raadt de brigade aan zo laat mogelijk uit de kleren te gaan, een warming-up te doen, een muts op te zetten en je eventueel in te smeren met vaseline of een neopreenpak te dragen.

- Weer op de kant, is het verstandig meteen slippers of schoenen aan te trekken. Wie niet fit is, moet aan die hele duik gewoon niet beginnen.'

Heb je na al deze waarschuwingen nog steeds zin om het water in te duiken dan kun je terecht op onderstaande locaties. Staat er een plek niet tussen? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl