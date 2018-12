200 waaghalzen doen Oudjaarsduik in Voorthuizen

VOORTHUIZEN - Ze doen het elk jaar, en iedere keer worden het er meer. De jongeren die in Voorthuizen het oude jaar vaarwel zeggen door het ijskoude water van recreatieplas Zeumeren in te duiken. Ook zaterdag gingen meer dan 200 waaghalzen het water in. Geld ophalen voor het goede doel is de achterliggende gedachte van de 'Duik voor verandering', zoals de Oudjaarsduik genoemd wordt.

Dive2change is onderdeel van een grote actie van de organisatie World Servants, waarbij mensen sponsorgeld kunnen verdienen voor projecten in ontwikkelingslanden. Inmiddels is de verfrissende actie traditie geworden en wordt er jaarlijks op de laatste zaterdag van het jaar vanaf de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen in een stoet naar de recreatieplas gelopen.

'Met een drumband voorop'

'Met een drumband voorop gaan we dan in een klein half uurtje naar de plek waar we uiteindelijk ook het water in zullen gaan', zegt organisator Jelmer Krist vooraf. 'Ik heb me laten sponsoren om vier keer het water in te gaan.' Hij haalt geld op om met tientallen jongeren naar Malawi te gaan om daar een school te bouwen. 'Het is prachtig om te doen, maar door het samen te doen leren jongeren zo ontzettend veel.'

Op het strandje werden de deelnemers een half uur lang opgewarmd, zodat ze fit en goed beslagen het water in konden duiken. En voor de meesten was het niet louter een simpele duik in het water, maar werd een sprintje ingezet om als eerste de bel te bereiken.