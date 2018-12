Ongekend succes voor YouTube-idool en Nijmegenaar Teun Peters

ARNHEM - Miljoenen keren worden ze bekeken, de filmpjes die Teun Peters maakt met YouTuber Dylan Haegens. En hun gezamenlijke bioscoopfilm 'De Film van Dylan Haegens' is een kaskraker. Rustig over straat kan de Nijmegenaar niet meer. Veel volwassenen hebben geen idee wie Teun Peters is, maar kinderen van een jaar of 12 zien hem als een ware held.

Samen met goede vriend Dylan Haegens maakt Teun al jaren video’s op YouTube. Van zogenaamde challenges tot cliffhangers, je kan het zo gek niet bedenken of de mannen maken er een video over. 'Dylan en ik ontmoetten elkaar jaren geleden op Hyves. We begonnen met het maken van filmpjes, gewoon omdat we het leuk vonden. We hadden toen nooit verwacht dat onze video’s nu door anderhalf miljoen vaste volgers worden bekeken', vertelt Teun in het programma Helden van 2018.

Bioscoopfilm

Naast Teun Peters maken ook Marit Brugman en Rick Vermeulen deel uit van het 'TeamDylanHaegens'. In de komische sketches spelen ze uitvergrote versies van zichzelf. En dat doen ze ook in de speelfilm die dit jaar verscheen: 'De Film van Dylan Haegens'.

‘Inmiddels proberen we ons steeds meer te professionaliseren. Toen we nadachten over een film, vroegen we ons heel erg af hoe ons publiek daarop ging reageren. We wisten niet of zij wel wilden betalen voor een bioscoopkaartje, aangezien onze video’s op YouTube gratis te bekijken zijn’, zegt Teun. Het werd een ongekend succes. De film trok al ruim 300.000 bezoekers. 'Tijdens de première werden we in een helikopter van bioscoop naar bioscoop gevlogen en stond de pers ons overal op te wachten. Ik dacht: in wat voor wereld ben ik in godsnaam terecht gekomen.'

Mediawijsheid

Het succes op YouTube is voor Teun ook een leerproces geweest. 'Een aantal jaar geleden waren video's waarbij YouTubers gratis een pretpark of vakantiepark binnenkwamen erg populair. Ik besloot samen met een vriend een perskaart na te maken om gratis de wedstrijd Feyenoord tegen Manchester United bij te wonen in de Kuip. Het lukte en we legden alles op camera vast. Een dag later werd onze video massaal gedeeld. We dachten goud in handen te hebben, maar dat succes heeft ons wel een fikse boete en een stadionverbod van vier jaar opgeleverd.'

Het was voor hem een wijze les. Als een soort oude rot in het vak geeft Teun Peters nu lessen en lezingen over mediawijsheid om jongeren te wijzen op de do's en don'ts van YouTube.

Helden van 2018

Helden van 2018, gepresenteerd door Jan de Hoop en Sonja Booms, is van donderdag 27 tot en met zondag 30 december te zien bij Omroep Gelderland om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Met in de derde aflevering onder andere Teun Peters. De uitzending is hier te bekijken.