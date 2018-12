Voor de tiende en laatste keer: oliebollen van Augusta en Danny

DOESBURG - Het is inmiddels een begrip in Doesburg, en zelfs daarbuiten: de oliebollen van Augusta van Dijken en Danny de Man. Dit jaar bakken ze voor de tiende, en voor de laatste keer hun oliebollen in de tuin voor half Doesburg.

'Danny riep twee jaar geleden al: 'Ik stop ermee', legt Augusta van Dijken uit. 'Maar ik vond het nog zo leuk, dat we er nog even mee door zijn gegaan. Maar op een gegeven moment moet je dan toch een compromis sluiten hè', lacht ze. 'Dus nu stoppen we, op het hoogtepunt.'

Al het geld in de kinderkamer

Het begon allemaal tien jaar geleden. Augusta was hoogzwanger en al hun geld was in de nieuwe kinderkamer gaan zitten. 'Danny wilde graag vuurwerk afsteken met oud en nieuw, maar daar hadden we eigenlijk geen geld meer voor. Dus toen zei mijn schoonvader tegen hem: 'Dan ga je toch oliebollen verkopen?' En tot mijn grote verbazing kwamen er ook echt mensen oliebollen bij ons kopen', vertelt Augusta.

Verslaggever Vera Eissink bij de oliebollenbakkers (tekst gaat door onder audiofragment)

Steeds professioneler

Elk jaar werd het wat groter. 'Op een gegeven moment mochten we een bakoven lenen en later hebben we zelf onze eerste bakoven gekocht. En inmiddels hebben we drie professionele bakovens, en bakwand en een grote wokpan waarin we bakken.'

Wat ze volgend jaar met oud en nieuw gaan doen, weet Augusta nog niet. 'Ik val in een zwart gat denk ik', lacht ze. 'Misschien gaan we volgend jaar wel lekker even weg, of naar het carbid schieten.'