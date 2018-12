Zanger Blaudzun: ‘Het was een heel vreemd jaar’

‘Het was een heel vreemd jaar’, vertelt Johannes Sigmond in een uitgebreide terugblik bij Omroep Gelderland. ‘In april kwam mijn plaat UP uit, het derde deel van een drieluik. En in diezelfde week overleed een hele goede vriend en labelbaas, Arnoud van der Toorn.’ Hij werd 48, ‘veel te jong’. Van der Toorn leefde erg mee met Blaudzun: ‘Hij was bijna bij alle shows.’

Hey now, de eerste single van het album Up:

Dat Sigmond veel schrijft en zingt over de dood en verval maakte het niet makkelijker om met dit plotselinge verlies om te gaan, vertelt hij in de podcastserie Maarten Dallinga &. ‘De reden dat ik veel over dat soort dingen zing is juist omdat ik er geen vat op heb. Ik vind het heel lastig om met vergankelijkheid en de dood om te gaan. Ik kan er echt ziek van zijn. Muziek maken en schrijven helpt mij dan om het te helen.’

Gouden plaat

2018 was ook het jaar waarin Sigmond een gouden plaat ontving voor zijn album Promises of no man’s land uit 2014. Het betekent veel voor hem: ‘Het is voor mij geen klein dingetje. Het staat voor waardering voor iets waar je heel hard aan gewerkt hebt.’

Luister hier naar Maarten Dallinga & met Johannes Sigmond (Blaudzun):

‘Bijna hallucinerend’

Sigmond werd dit jaar ook ambassadeur van de muziekcompetitie Art Rocks, waarbij artiesten een nummer maken geïnspireerd op een bekend kunstwerk. Blaudzun maakte hiervoor een remix van het al bestaande nummer High as the sun. ‘Deze song is geïnspireerd op Korenveld met maaier en zon van Vincent van Gogh. Dit is een van mijn favoriete schilderijen. Het is een soort oude vriend voor mij.’

Het kunstwerk hangt in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. ‘Daar kom ik drie of vier keer per jaar, alleen voor dat schilderij. De zon is fascinerend mooi geschilderd. Als je er lang naar kijkt is het bijna hallucinerend, ik kan er bijna in verdwijnen.’

Songs van Bowie en Nirvana

Momenteel maakt Johannes Sigmond zich op voor de concertreeks Breder dan klassiek. Samen met het klassieke strijkorkest Amsterdam Sinfonietta maakt hij een landelijke tournee. Daarmee treedt hij in de voetsporen van onder anderen Rufus Wainwright en Wende Snijders.

‘Dit is voor mij muziek maken op een manier die ik nog nooit gedaan heb’, vertelt Sigmond. Hij brengt eigen liedjes ‘in een heel ander jasje’, maar ook songs van bijvoorbeeld David Bowie, Nirvana en Radiohead. De tournee is van 5 tot en met 19 januari.