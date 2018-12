2019 wordt het jaar van de vogel die kijkt naar zijn gulp

ELST - Zijn onopvallende uiterlijk en indrukwekkende roep maken de wulp bij veel mensen geliefd. Er is een ezelsbruggetje om de grootste steltlopersoort van ons land te herkennen: 'De wulp kijkt naar zijn gulp'. 2019 is door de Vogelbescherming en SOVON uitgeroepen tot het jaar van de wulp.

Rond de schemering bezoekt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink een populaire slaapplaats van de wulpen, het Waterrijk in park Lingezegen. Van heinde en verre komen de vogels hier naartoe om te rusten. Laurens is op pad met Lars Soerink van de Vogelbescherming. De vogelaar heeft zich onder meer verdiept in het geluid van de wulp.

Boren in de modder

De snavel van de wulp wijst niet voor niets naar beneden. Het helpt de vogel om diep in de modder te kunnen boren, op zoek naar allerlei beestjes. Net als veel andere kust- en weidevogels heeft de wulp het moeilijk. Er worden in ons land daarom verschillende maatregelen genomen, bijvoorbeeld om de nesten van de wulp te beschermen.

Ook in Frankrijk zijn ze gek op de wulp. Het is om je op te vreten. Lars Soerink

Ook in Frankrijk weten ze de wulp te waarderen, maar dan op het bord. Langs de Atlantische kust wordt de vogel bejaagd. Om de 'coulis' in het vizier te krijgen, gebruiken de jagers lokvogels. De Hollandse wulpen doen het Zuid-Europese land massaal aan tijdens de vogeltrek. Toch is de jacht niet de belangrijkste reden waarom het slecht gaat met de wulp, vertelt Soerink.

'Het grootste probleem is dat hier te weinig jonge wulpen groot worden', legt de vogelaar uit. Er zijn steeds minder plekken te vinden waar de wulp ongestoord zijn gang kan gaan. Daar lijkt deze steltloper gevoelig voor te zijn. Daarnaast worden hun leefgebieden steeds minder nat en liggen er meer roofdieren op de loer.

Onderzoek naar de wulp

Sovon Vogelonderzoek organiseert in het jaar van de wulp extra tellingen. Zo moet meer duidelijk worden over de verspreiding van de vogels en over belangrijke plekken die door grote groepen wulpen worden gebruikt om te overnachten. Die kennis kan worden gebruikt om de wulp beter te beschermen.

Een geliefde overnachtingsplek voor wulpen in Park Lingezegen. (Foto: Laurens Tijink)

Stille nacht..

In park Lingezegen overnachten de vogels aan de randen van de moerassige rietvelden. Vossen en andere roofdieren laten zich hier niet zien. Terwijl het inmiddels donker is geworden, zoeken Lars en Laurens met hun verrekijkers nog steeds naar wulpen die komen overnachten, maar terwijl Arnhem oplicht in de duisternis en groepjes spreeuwen en ganzen overvliegen, laten de wulpen zich vanavond niet zien. In 2019 is er weer een nieuwe kans.

