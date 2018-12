Airborne Museum en Kröller-Müller populairder dan vorig jaar

OOSTERBEEK - Het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek heeft dit jaar een recordaantal bezoekers ontvangen. Het ging om 130.000 mensen. Dat zijn er 10.000 meer dan het oude record van vorig jaar. Ook het Kröller-Müller Museum in Otterlo was succesvol met 42 duizend extra bezoekers.

Het succes van het Airborne Museum is volgens hen mede te danken aan twee nieuwe tentoonstellingen. De expositie Het Netwerk vertelt drie verzetsverhalen alsof de bezoeker er zelf bij is en laat voor het eerst zien dat rond de Slag om Arnhem een goed georganiseerd verzetsnetwerk actief was. De tentoonstelling is tot en met 31 oktober verlengd.

De presentatie For Valour was van 6 april tot en met 1 oktober te zien in het museum. In For Valour werden de vijf Victoria Crosses - de hoogste Britse militaire onderscheiding - die naar aanleiding van de Slag om Arnhem zijn uitgereikt, voor het eerst in de geschiedenis gezamenlijk gepresenteerd. De Victoria Crosses werden tijdelijk in bruikleen gegeven aan het Airborne Museum.

Kröller-Müller

Het Kröller-Müller Museum trok dit jaar 396 duizend bezoekers. Een flinke stijging ten opzichte van de 354 duizend van het jaar ervoor. Ook volgens het Otterlose museum heeft dit vooral te maken met de tentoonstellingen. Deze zomer werd de reeks ‘klassiekers’ van Seurat, Hepworth en Arp voortgezet en ook de tentoonstelling 'Als kunst je lief is', met tachtig kunstwerken die de afgelopen tien jaar door musea in Nederland zijn aangekocht, was populair.

Renovatie Airborne Museum

Het Airborne Museum hoopt de komende jaren weer een bezoekersrecord te vestigen met de restauratie van Villa Hartenstein. In 2020 zal ook de herinrichting van het museum klaar zijn.

