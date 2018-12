Zuid-Afrikaanse voetballer weer bij favoriete gastgezin: 'Het klikt gewoon ontzettend goed'

Ze lieten de Zuid-Afrikaanse voetballer Kegan Johannes speciaal overkomen uit Kaapstad. Hij logeerde afgelopen jaar, toen hij met zijn team meedeed aan het Terborg Toernooi, bij de familie en daar ontstond direct een klik

'We hebben nu wekelijks contact. 'Het klikt gewoon ontzettend goed', zo omschrijft Patricia Buizerd de bijzondere band met de 17-jarige voetballer van Ajax Capetown.

'Het voelt alsof we drie zoons hebben'

Je zou misschien verwachten dat de voetballer al meerdere jaren bij de familie over de vloer komt, maar dat is niet zo. 'Nee, hij is hier maar één keer geweest. Maar dat klikte gelijk goed, we vonden het allemaal zo leuk en hij ook, dat er echt een band is ontstaan.' Ook de twee zoons van Patricia konden het gelijk goed met Kegan vinden. 'Het voelt nu gewoon een beetje alsof we drie zoons hebben', lacht Patricia.

Foto: Omroep Gelderland

Wekelijks heeft de familie contact met de voetballer en zijn moeder. 'Dan sturen we berichtjes, het zijn zulke lieve mensen.' En dat warme contact zette ze aan het denken. 'Toen bedachten mijn man en ik hoe leuk het zou zijn om hem met de feestdagen uit te nodigen in Nederland.'

Direct was Kegan enthousiast en zo kwam hij afgelopen weekend aan in Nederland. De voetballer blijft tot en met 31 december omdat hij zich in januari weer bij de club in Kaapstad moet melden. 'Hij moet hier ook zijn conditie op peil houden, dus we zitten iedere ochtend met hem in de sportschool', vertelt Patricia.

Ondergedompeld in feestelijke gezelligheid

Naast een bezoekje aan de kerk, de sneeuw in het Duitse Winterberg en een restaurant wordt de tiener ondergedompeld in de feestelijke gezelligheid van deze decembermaand. En daarbij hoopt het gezin dat Kegan tijdens de volgende editie van het Terborg Toernooi weer van de partij is.

'Maar het is nog niet zeker of zijn team erbij is', zegt de gastmoeder. 'Maar als hij komt, dan komt hij ook weer bij ons. Hij heeft al gezegd dat als hij bij een ander gastgezin wordt ingedeeld hij toch weer naar ons komt', lacht Patricia.