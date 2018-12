Buurt brandt kaarsje voor doodgestoken Bekiro (12)

Enkele tientallen bewoners kwamen rond 19.00 uur bijeen en staken in een ingetogen sfeer een kaarsje of waxinelichtje aan. Anderen legden een tekening of knuffel neer. De organisator van de kaarsjesactie sprak de hoop uit dat de buurtbewoners zich niet zullen terugtrekken in hun huizen, zoals de voorbije dagen gebeurde.

'Het is niet zomaar iets dat hier gebeurd is. Het is goed als we dat gezamenlijk kunnen verwerken', drukte zij de buurtbewoners op het hart. Ze moedigde de buurt ook aan om kaarsjes te blijven branden bij hun huizen en in hun tuinen.

Burgemeester Marcouch

Naast de buurt en familieleden van het getroffen gezin was ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vrijdag aanwezig bij de herdenking in de Dragonstraat. De burgemeester liet weten dat de saamhorigheid in de buurt hem goed doet.

Marcouch gaf aan dat er nog heel veel vragen leven in de buurt, vragen die hij zelf ook heeft maar nog niet kan beantwoorden. De burgemeester noemde een onderzoek naar de wijze van hulpverlening belangrijk. De dag voor het drama in Dragonstraat stond de politie twee keer aan de deur. De eerste keer was er volgens de politie geen reden tot ingrijpen en de tweede keer was er niemand thuis.

Stille tocht

Of er ook leden van het getroffen gezin aanwezig waren bij de herdenking voor Bekiro, is niet bekend. Donderdag werd in de moskee stilgestaan bij de omgekomen jongen. Op 5 januari staat er bovendien een stille tocht op het programma.

