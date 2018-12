Het is over en uit voor bungalowpark De Beekhorst in Epe

Het ziet eruit als een slagveld. Bungalowpark De Beekhorst ligt er treurig bij. Het gros van de stacaravans is al weg. Een ander deel is kapot of wordt binnenkort verkocht. Bert van Zuuk had zijn toekomst anders voorgesteld toen hij het park 24 jaar geleden begon. Hij hoopt het park te kunnen verkopen, zodat hij de dwangsom van de gemeente kan betalen.

'Harder aangepakt dan anderen'

De gemeente Epe kan door de vakantietijd niet reageren, maar heeft eerder laten weten zich aan de regels te houden. Van Zuuk zegt dat hij vele malen harder wordt aanpakt dan andere parken in de gemeente: 'Daar zitten al veel langer arbeidsmigranten.' Belangrijkste reden om de vaste bewoners te weren, is dat de gemeente wil dat het park zich weer op toeristen richt en dat er een einde komt aan permanente bewoning. Het is onderdeel van een plan om het toerisme op de Veluwe te verbeteren. Omliggende gemeenten hebben vergelijkbare plannen.

Volgens Van Zuuk ging het mis in 2006. Een nieuw gemeentebestuur stelde strengere regels op de camping. Lange tijd op het park wonen, mocht ineens niet meer en er werden harde eisen gesteld aan de recreanten. Die vertrokken, sommigen gelijk, anderen na een reeks controles van de gemeente. Dat er bij die controles ook wapens gevonden zijn, is volgens van Zuuk 'enorm overdreven' door de gemeente. Om het hoofd boven water te houden, plaatste Van Zuuk in 2013 chalets op zijn park om daar arbeidsmigranten te gaan huisvesten.

'Ver weg uit Epe'

Begin dit jaar moeten zij van de van de gemeente vertrekken op last van een dwangsom. Ze vertrokken, maar de deadline van de dwangsom heeft Van Zuuk overtreden. Dus moet hij alsnog 180.000 euro betalen aan de gemeente. Van Zuuk ontvangt inmiddels AOW, maar had het park graag schuldenvrij overgedaan aan zijn kinderen. Dat zij nu moeten afbreken wat hij heeft opgebouwd, doet hem pijn. Hij is al 68 jaar inwoner van de gemeente Epe, maar wil er 'zover mogelijk' vandaan in de toekomst.