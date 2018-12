Duizenden cobra's en lawinepijlen in loods: man uit Beekbergen moet de cel in

BEEKBERGEN - Een 69-jarige man uit Beekbergen is donderdag veroordeeld voor de handel in zwaar illegaal vuurwerk. De rechtbank legde hem 21 maanden cel op. Een 27-jarige man uit Beverwijk kreeg dezelfde straf.

In een loods van de Beekbergenaar in Apeldoorn werden in november 2015 pallets gevonden met in totaal 2500 kilo vuurwerk.

De man had hier geen vergunning voor. Het ging onder meer om lawinepijlen, zogeheten flowerbeds en Cobra-8. De explosieve kracht van dit laatste knalwerk staat gelijk aan die van een handgranaat.

Levensgevaarlijk

Levensgevaarlijk, oordeelde de rechtbank, ook omdat de duizenden knallers lagen opgeslagen in een loods die daar niet geschikt voor was en waar meerdere personen aanwezig waren.

De opgelegde straf is lager dan de 27 maanden die de aanklager had geëist, onder meer omdat de zaak al sinds 2015 speelt.

De informatie over het illegale vuurwerk in de loods kwam naar voren in een andere zaak tegen dezelfde verdachten. De mannen stonden in het voorjaar al terecht voor het bezit van 40.000 kilo vuurwerk.