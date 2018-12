Het is zover: de vuurwerkverkoop is begonnen

DOETINCHEM - De een vindt het geweldig, de ander noemt het een verschrikking: vuurwerk. Vandaag start de verkoop van het consumentenvuurwerk dat wordt afgestoken tijdens de jaarwisseling. Er wordt flink uitgepakt om klanten te trekken. Overal staan grote reclamebanners en in Doetinchem krijgen de eerste vijftig à zestig klanten bij een verkooppunt er zelfs een champagne-ontbijt bij.

Ook zijn er veel mensen die hun vuurwerk over de grens halen in Duitsland, omdat het daar iets goedkoper is. Zo lang een consument niet meer dan 25 kilo over de grens meeneemt is dit geen probleem. Daarbij is het Duitse consumentenvuurwerk niet zwaarder dan hier.

De weg achter Nijmegen van Beek naar het Duitse Kranenburg staat bekend om de vele vuurwerkverkooppunten die vanuit Nederland massaal worden bezocht. Op het korte stukje weg vanaf de grens tot aan Kranenburg zitten al een kleine tien punten waar vuurwerk wordt verkocht. Overigens bijna allemaal door Nederlandse verkopers.

Champagne erbij

Ook bij TnT in Doetinchem wordt vanaf vandaag vuurwerk verkocht. Daar krijg je zelfs een ontbijt met champagne bij. Toch lopen mensen daar in eerste instantie aan voorbij om het vuurwerk te kopen. 'Ik wil er vroeg bij zijn want vorig jaar was alles heel snel weg,' vertelt een koper. Eigenaar Dick Til voorziet een recordverkoop. 'Vorig jaar was de voorverkoop top maar dit jaar overtreffen we dat.'

Over de grens

In Duitsland zijn de regels veel minder streng voor de opslag. Zo hoef je bijvoorbeeld bij de Oosterburen geen sprinklerinstallatie te hebben in de opslagruimte, waar je dat in Nederland wel moet hebben. De hogere eisen die worden gesteld aan de opslag en het hogere btw-tarief zorgen ervoor dat het vuurwerk in Nederland duurder is en dat mensen het dus in Duitsland gaan halen. Op de weg naar Kranenburg staat zelfs ieder jaar een file.

De politie controleert extra in de grensomgeving op vuurwerk dat in Duitsland wordt gehaald. Daarbij wordt voornamelijk gelet op de maximale hoeveelheid die mag worden ingevoerd.

Zie ook: Vuurwerk halen in Duitsland, mag dat überhaupt?

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is in deze laatste dagen tot de jaarwisseling eigenlijk geen aanleiding voor de extra controle. Overigens is er in de loop van dit jaar al wel meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan in 2017. Volgens de cijfers van het Openbaar Ministerie is er half december al ruim 48.000 kilo in beslag genomen, tegenover ruim 40.000 kilo in het hele jaar 2017.

Het consumentenvuurwerk wordt normaal gesproken vanaf 29 december verkocht. Dit jaar mag dit zowel in Nederland als in Duitsland een dag eerder omdat er een zondag in deze verkoopdagen valt.