'World Team Vierdaagse wordt groter en internationaler'

ARNHEM - Podiumkunstenaar en verbinder Mo Hersi gaat in 2019 weer de Nijmeegse Vierdaagse lopen met zijn World Team, dat groter en internationaler wordt.

'Het wordt in het nieuwe jaar mijn missie om nog meer kleur toe te voegen aan het World Team op de Vierdaagse. Niet alleen Afrikanen kunnen zich vanaf januari bij mij aanmelden, maar Nederlanders en mensen van andere nationaliteiten zijn ook van harte welkom om met ons mee te lopen’, vertelt Mo in het eindejaarsprogramma Helden van 2018.

Nederlanders met een kleurtje

Dit jaar stelde Mo Hersi een wandelgroep samen met Nederlanders met een Afrikaanse achtergrond, het zogenaamde World Team. Hij liep in 2017 voor het eerst de Vierdaagse en het viel hem op dat er weinig Nederlanders met een kleurtje meeliepen. Dat moest dit jaar anders. Hij vroeg mensen in zijn omgeving of ze met hem mee wilden lopen. Met als doel mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden.

Het was niet makkelijk het team bij elkaar te brengen, omdat er in zijn omgeving weinig kennis was over de Vierdaagse. 'Toen ik aan een kennis vroeg of ze mee wilde doen, antwoordde ze: drie dagen 40 kilometer per dag rennen dat lukt me nog wel, maar vier dagen is wel heel veel. Ze begreep dus helemaal niet dat het om wandelen ging’, aldus Mo.

Tijdens de Vierdaagse vroegen zijn teamleden zich regelmatig af waar ze aan begonnen waren en de reactie na de finish was 'eens maar nooit meer'. Toch begon het bij de meesten na anderhalve week weer te kriebelen. 'Toen ze weer bijgekomen waren, belden ze om te zeggen dat ze in 2019 toch graag weer mee willen lopen.'

'Ik ben een verbinder'

Mo noemt zichzelf een verbinder. Hij kwam op 3-jarige leeftijd als vluchteling naar Nederland en wil vluchtelingen en Nederlanders meer met elkaar in contact brengen. Dat doet hij door zijn eigen verhaal en dat van anderen te delen. Ook op podia.

‘Dit jaar mag ik als eerste zwarte comedian een oudejaarsconference geven in mijn woonplaats Almere. Oudejaarsconferences worden al gehouden sinds 1953, maar tot nu toe is dat in Nederland nog nooit eerder door een zwarte comedian gedaan. Dat wordt tijd en ik ben dan ook erg trots dat ik de eerste ben’, aldus Mo. In 2019 gaat hij ook in Gelderland de theaters in met een avondvullende show.

Helden van 2018 met Sonja Booms en Jan de Hoop is vanaf 27 december vier dagen te zien om 17.20 uur te zien op tv bij Omroep Gelderland. Met in de eerste aflevering onder meer Mo Hersi. De uitzending is hier te bekijken.