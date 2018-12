Al kwart meer illegaal vuurwerk onderschept dan in heel 2017

ARNHEM - In Gelderland en Overijssel is bijna een kwart meer illegaal vuurwerk onderschept ten opzichte van heel 2017. Dat blijkt uit cijfers van de politie Oost-Nederland.

Hoewel het percentage in beslagen genomen vuurwerk in heel Nederland stijgt, krikt Oost-Nederland het gemiddelde flink omhoog. Dit jaar is in de regio al zo'n 10.500 kilo in beslag genomen. Vorig jaar was dat 8.500 kilo.

Landelijk is er al 50.629 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, dat was vorig jaar 40.382 kilo. Oost-Nederland levert dus een flinke bijdrage aan het totaal.

'Wij zien dat we er een belangrijk aandeel in hebben, maar waar het precies aan ligt dat kan ik zo niet zeggen', aldus een woordvoerder van de politie Oost-Nederland.

