D66-fractievoorzitter Rob Jetten zet stapje extra door homo-zijn

In een uitgebreid interview met Omroep Gelderland blikt Jetten terug op zijn jaar. ‘Ik had vorig jaar rond de feestdagen niet durven denken dat ik hier nu als fractievoorzitter zou zitten’, vertelt hij in de podcastserie Maarten Dallinga &. Jetten is de jongste fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Eerder zat hij in de raad van Nijmegen en was hij manager bij ProRail.

Hij is altijd al ambitieus geweest. ‘Ik kom uit een gezin waar door iedereen altijd heel veel gesport werd’, vertelt Jetten. Er gold een topsportmentaliteit: ‘Als je dingen doet, dan doe je ze goed. En dan doe je je uiterste best om er de beste in te worden.’

Onzekerheden

Maar ook zijn homo-zijn speelt een rol, zegt Jetten. Hij kwam aan het einde van zijn middelbareschooltijd uit de kast en maakte zich lang zorgen over negatieve reacties. ‘Klasgenoten en teamgenoten op de sportclub gebruikten ‘homo’ of ‘gay’ vaak als scheldwoord’, schreef Jetten eerder dit jaar in een persoonlijke bijdrage op Facebook. ‘Homo of gay werd door de scheldwoorden voor mij iets negatiefs, en niet iets om trots op te zijn.’

Het heeft impact gehad: ‘Ik heb de drang om me te bewijzen. Om te laten zien dat het niet uitmaakt wie je bent en van wie je houdt.’ Hij geeft aan door zijn seksuele oriëntatie een stapje extra te zetten. ‘Het is niet dat ik dag en nacht alleen maar bezig ben met me te bewijzen, maar het is denk ik wel een diepere drive. Ik denk dat iedereen onzekerheden heeft. Bij mij zit dat denk ik daar.’

‘Een heel slecht interview’

In Maarten Dallinga & blikt Jetten ook uitgebreid terug op zijn mediaoptredens in zijn eerste weken als fractievoorzitter. Hij kreeg veel kritiek te verduren. Zo gaf hij in een interview met RTL-verslaggever Frits Wester drie keer hetzelfde antwoord. Het filmpje werd een hit op sociale media.

‘Op het moment dat ik klaar was met Frits Wester zei ik tegen een van mijn medewerkers: dit wordt een heel leuk gifje. Alleen het werd iets groter dan dat. Op het moment zelf dacht ik al: dit was een heel slecht interview. Ik stond te stijf voor de camera.’

Jan Terlouw

Zijn eerste mediaoptredens analyseerde Jetten met D66-coryfee Jan Terlouw uit Twello. Hij gaf hem de tip rustig te blijven. ‘En hij zei ook dat ik niet de drang moet voelen om aan journalisten steeds het perfecte antwoord te geven.’

In Maarten Dallinga & vertelt Jetten verder over wat er vooraf ging aan zijn verkiezing tot fractievoorzitter en wat het meest tegenvalt aan zijn nieuwe functie. En: wil hij ook partijleider worden van D66?