Meest aangevraagd in Muziekcadeau: u houdt nog steeds van James Last

Op de drempel van het nieuwe jaar blikken we terug op de muziek van dit jaar. André Kuiper en Xandra Rakier presenteren vandaag tussen 10.00 en 14.00 uur op Radio Gelderland de veertig meest aangevraagde liedjes in Muziekcadeau.

1. Biscaya, James Last

Hij is inmiddels 3,5 jaar niet meer onder ons, maar James Last zit in uw hart. De orkestleider scheidde in 1982 met Biscaya een pareltje van instrumentaal genot af. Tien weken lang prijkte het nummer in de Top 40.

In het nummer heeft de bandoneon de hoofdrol. Vertolker is Jo Ment (1923-2002). Ment werkte in de jaren vijftig al eens met James Last samen in de big band van de Norddeutscher Rundfunk. Radio Veronica gebruikte Biscaya in de zomer van 1982 in de promotiecampagne voor de radio-uitzendingen in het land.

2. Blueberry Hill, Fats Domino

Blueberry Hill werd wereldberoemd door de vertolking van Fats Domino. Maar wist u dat het nummer al in 1940 is opgenomen? Dat jaar nam Tommy Ryan het op met de Sammy Kay Orchestra. In 1940 verscheen Blueberry Hill zelfs zes keer op plaat. Maar pas nadat de in 2017 overleden Fats Domino het nummer uitbracht, dat was in 1956, bracht het lied muziekliefhebbers in vervoering.

3. C'est la vie (You never can tell), Emmylou Harris

Van 2001 tot en met 2008 stond dit nummer onafgebroken in de Top 2000. Het betekende de wereldwijde doorbraak van de Amerikaanse countryzangeres. Maar wist u dat dit nummer al eerder door Chuck Berry werd uitgebracht, namelijk in 1964?

Dit is de live-versie uit 1978 van Harris:

En dit is de versie van Chuck Berry:

4. Avond, Boudewijn de Groot

Avond (bij het grote publiek bekend als Ik geloof) is de hoogste Nederlandstalige notering in de Top 2000 van dit jaar. In Muziekcadeau van André Kuiper staat het nummer dit jaar op 4. Vorig jaar prijkte Avond in Muziekcadeau op 10.

5. Aan de kust, Bløf

Wie kent die eerste regels van dit nummer uit 1998 nou niet - De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

6. She, Charles Aznavour

Hij blies op 1 oktober van dit jaar zijn laatste adem uit, de Franse chansonnier Charles Aznavour. De zanger werd 94 en was wereldberoemd door dit nummer, dat later ook door Elvis Costello werd vertolkt. Door de film Notting Hill kreeg het lied uit 1974 een enorme boost. She staat dit jaar op 174 in de Top 2000.

7. One way wind, The Cats

Dit nummer van Arnold Mühren uit 1971 haalde de eerste plaats in de Zwitserse hitparade, maar bleef in eigen land op 3 steken. De Volendamse band kwam uiteindelijk tot 5 nummer 1-hits, waaronder Be my day uit 1974. Ook in Muziekcadeau staat dit nummer bij de 40 meest aangevraagde nummers van 2018; op plek 33.

8. Albatross, Fleetwood Mac

Voormalig voorman van Fleetwood Mac Peter Green schreef het nummer en bracht het in 1969 uit. Toen reikte het tot de vierde plaats in de Top 40 en bleef uiteindelijk 12 weken in deze lijst. In 1973 kwam het nummer opnieuw uit, om dit keer op de tweede plaats in de Nederlandse hitparade te stranden. Green was toen al geen lid meer van Fleetwood Mac. De band bereikte vier jaar later, in 1977, wereldfaam door het album Rumours.

9. Opzij, Herman van Veen

Deze rasentertainer staat als sinds 1965 op het podium. Het nummer Opzij schreef Van Veen samen met Erik van der Wurff, zijn vaste begeleider tot diens overlijden in 2014. Opzij is ook in het Duits vertaald en heet in het Duits Weg da!

10. Ik weet niet hoe, Benny Neyman

Benny Neyman leeft al tien jaar niet meer, maar luisteraars van Muziekcadeau waarderen de in Limburg geboren zanger dit jaar in het bijzonder. Ik weet niet hoe stond vorig jaar niet bij de meest aangevraagde nummers voor Muziekcadeau maar staat nu op 10.