Automobilist stond in Gelderland het vaakst in de file op A2 bij Culemborg Foto: Omroep Gelderland

HERVELD - De grootste kans dat automobilisten in Gelderland in de file staan is op de A2 bij Culemborg. Het fileleed op dat stuk snelweg is in een jaar tijd met maar liefst 34 procent toegenomen, meldt de ANWB.

In de jaarlijkse top tien van de koninklijke toeristenbond bezet de A2 tussen Culemborg en Zaltbommel de achtste plaats. De A1 tussen Amersfoort en Barneveld staat op plek negen. Daar is het aantal files met een kwart toegenomen. De A50 bij knooppunt Valburg maakt de lijst van 2018 compleet met een stijging van 13 procent. Als er specifiek wordt gekeken naar de ochtendspits krijgt ook de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem een plek in de top tien. Op dat traject staat het verkeer vrijwel iedere ochtend vast. Uitzonderlijke weersomstandigheden De groei van het aantal files komt volgens de ANWB door de uitzonderlijke weersomstandigheden. Zo kwam in januari vrijwel het hele verkeer stil te staan door een storm, ontstond er in maart veel fileleed door hevige regenval en veroorzaakten bermbrandjes in de droge zomermaanden ook veel vertraging. De ANWB strijdt al langere tijd voor aanpak van het groeiende fileprobleem. In vergelijking met 2017 is het fileleed met zo'n twintig procent toegenomen. De organisatie vroeg in juni al de aandacht van politiek Den Haag voor de problemen. Zo wil de ANWB spitsstroken vaker open en meer monteurs op de weg om storingen te verhelpen. 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking?