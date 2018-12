Inbraak op eerste kerstdag: 'ze moeten met de poten van andermans dingen afblijven'

'Wij waren er niet', vertelt Annie, 'toen we 's avonds tegen tien uur thuiskwamen, zagen we dat de tuinpoort openstond en het keukenraam. Een buurvrouw kwam naar buiten en die zei dat er aan de voorkant ook een raam uit beugels hing. En we komen binnen, rotzooi op de grond, vuilnis. Mijn man en dochter naar boven, ik ben buiten gebleven. Boven één en al puinhoop, de bedden op de kop, alles.'

'We hadden alle lampen aan'

De meegenomen buit bestond uit geld wat Annie onder de kerstboom had gekregen. Dat lag achter het koffiezetapparaat onder een envelop en wat wisselgeld van haar man Gerard.

In de huiskamer lopen twee honden, een puppy en een middelgrote hond. 'Ze waren thuis', zegt Annie. Om half acht die avond hadden buren de honden horen blaffen. Tijdens de inbraak was het donker. 'We hadden alle lampen aan, buiten, binnen, boven op de overloop een lampje. De deuren op slot. Alleen het raam aan de achterkant op de kiepstand.' Met een trap uit de schuur zijn de inbrekers zo binnengekomen.

Gerard Wieringa is flink boos. 'Ze moeten met de poten van andermans dingen afblijven. Zo simpel is het.' Is Kerstmis nu verknald? Annie: 'Nee, ik ben niet zo paniekerig, echt niet. Ik heb ook geslapen als een roos vannacht.'

Zes inbraken in Winterswijk, in één nacht

Op eerste kerstdag sloegen inbrekers maar liefst zes keer toe in Winterswijk. Woningen aan de Groenloseweg, de Vreehorstweg, de Willem Dreeslaan en de Amerstraat werden opengebroken. Wijkagent Willem Saris meldde dinsdagavond dat twee inbraken hadden plaatsgevonden aan de Groenloseweg.

Eén dader werd op heterdaad betrapt. De wijkagent liet woensdagochtend via Twitter weten dat er later op de avond nog eens vier keer was ingebroken. Hoeveel verdachten er zijn aangehouden en of er iets is buitgemaakt, is niet bekend.

Inbrekers slaan vaak toe tijdens de feestdagen. Op tweede kerstdag werd in Aalten ingebroken in een woning aan de Andromeda.