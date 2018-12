Gelderlanders massaal op pad op tweede kerstdag

Zo kon je in het Openluchtmuseum in Arnhem terecht om in winterse sferen te komen. Van het krabbelijsbaantje en de sleebaan werd door de jeugd dan ook volop gebruikgemaakt. Dat leverde mooie plaatjes op.

Volgens woordvoerder Maaike van Dam waren er woensdag zo'n 8000 bezoekers, ongeveer net zoveel als vorig jaar. 'We hebben een prima dag gedraaid en dit zal waarschijnlijk tot de jaarwisseling wel aanhouden.'

Flinke kortingen

Ook topdrukte bij de Intratuin in Duiven. Daar stond rond openingstijd al een rij mensen die graag naar binnen wilde. Er waren flinke kortingen aangekondigd op verschillende kerstartikelen. Een meneer kocht zelfs een kerstboom. 'We willen graag over van een echte boom naar een neppe, en dit is wel de beste dag om deze dan ook te kopen. We kregen een korting van 40 procent.'

De aanbiedingen en de mensenmassa zorgde voor lange rijen bij de kassa.

Tekst gaat verder onder de foto.

Drukte bij de Intratuin. Foto: Omroep Gelderland

Dj en gratis koffie

In tegenstelling tot de Intratuin was het niet druk bij woonwinkel Eijerkamp in Zutphen. 'Het is niet rustig, het is niet druk, het is gewoon gezellig', zegt een winkelende mevrouw tegen Omroep Gelderland. De woonwinkel heeft uitgepakt met een dj en gratis koffie.

Bekijk hier de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Wandelweer

Hoewel de zon het vandaag liet afweten, gingen ook veel mensen naar buiten. Bij Kasteel Ammersoyen en Slot Loevestein in Poederoijen maakten wandelaars een mooie ronde. Daarnaast trok de VSM Winsterstoomtrein bezoekers en konden mensen naar de kerststal in Orientalis in Heilig Landstichting.

