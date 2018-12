Sport veranderde het leven van Jasmijn: 'Ik zat op de bank thuis en was depressief'

EDE - Jasmijn van den Engel kende een zware jeugd, maar de sport heeft haar helemaal bevrijd van alle ellende.

In haar jeugd kreeg ze de diagnose zwakbegaafd en autistisch. En het werd alleen maar lastiger, toen ze een heel traject moest afwerken als transgender. 'Ik zat op de bank thuis en was ik depressief.'

'Sport heeft bevrijdend gewerkt'

Maar door te gaan sporten bij Allround Training Ede nam haar leven een hele andere wending. 'Ik ben hier anderhalf jaar geleden gestart. Ik kwam toen net uit een hele moeilijke situatie met rechtszaken. In de basiscursus hier zag ik dat het allemaal wel normaal kon. Ik heb hier ook vriendinnen gekregen. Van het één kwam het ander. Ik ben school gaan oppakken en heb me ingeschreven op de HBO en dat ben ik uiteindelijk ook gaan doen. Heel bijzonder voor iemand die is opgevoed als verstandelijk beperkt. De sport heeft echt bevrijdend gewerkt.'

200 kilometer schaatsen

Jasmijn is nu 28 jaar en heeft zich gericht op schaatsen. 'Ik begin vanaf nul. Ik heb me overal laten keuren en mijn waardes zijn op vrouwelijk niveau, dus ik heb er geen voordeel van. De KNSB heeft mij goedgekeurd om in de vrouwencompetitie mee te gaan rijden. Ik wil in januari de 200 kilometer schaatsen op de Weissensee. Ik ga er helemaal blanco in. Dat is ook het leuke van een uitdaging. Als je echt wilt, kan alles. Dat heb ik al vaker bewezen.'

Voor haar carrière is Jasmijn van den Engel nog op zoek naar sponsors. Dat kan via deze link.