Debutanten op NK in jubilerend Omnisport

APELDOORN - Het NK Baanwielrennen wordt weer verreden. Op zeven sprint- en duuronderdelen zijn vanavond titels te verdienen. Het Omnisport bestaat 10 jaar, dat jubileum kent hoogte- en dieptepunten, maar ook nieuw talent. Zo debuteren twee Apeldoornse jongens op het NK die hun hele sportieve leven al op de baan trainen.

Stijn Hezeman en Justus Willemsen zijn al jaren lid van wielervereniging AR&TV De Adelaar. Omnisport ligt zo'n beetje in hun achtertuin. Dat ze na al die jaren trainen op hun Omnisport op het NK mogen debuteren vinden ze heel bijzonder. Justus: 'Het is ook heel fijn, want ik ken deze baan heel goed, die in Amsterdam is wat korter.' Stijn was nog bij de opening in het Omnisport: 'Ik keek toen met mijn moeder naar de baan en zei haar dat ik daar ook op wilde rijden.' Dat hij nu, 10 jaar later daar debuteert, had hij niet kunnen bedenken, 'Ik wist toen nog niet eens dat ik op wielrennen zou gaan', lacht Stijn.

Wedstrijd

De jongens rijden samen met 22 andere 'nieuwelingen' in de puntenkoers. Dat betekent zestig rondjes fietsen waarbij elke tiende ronde punten zijn te winnen bij de sprint. Ze weten van te voren dat ze geen favoriet zijn, omdat ze de jongste deelnemers zijn in deze categorie. Toch baalt vooral Stijn heel erg van zijn elfde plek. Justus kijkt neutraal terug op zijn race. Hij wordt negende.

10 jaar Omnisport

Wie aan de geschiedenis wielerbaan van Omnisport denkt, denkt vast aan de start van de Giro, maar ook aan de splinters en de torenhoge vervangingskosten van de baan. Begin dit jaar werd het wereldkampioenschap verreden met Bobbie Traksel als tevreden tournooidirecteur.

4 dagen baanwielrennen

Vandaag is de eerste dag van het NK, dat duurt tot zondag. Later deze week staan de Sprint, de Keirin en de Scratch op het programma. Alle grote namen in het Nederlandse baanwielrennen doen mee.