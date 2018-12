Actiegroep 'We gaan ze halen' op terugweg zonder vluchtelingen

WAGENINGEN - De actiegroep 'We gaan ze halen', die vorige week vrijdag met een bus en meerdere auto's naar Griekenland vertrok om vluchtelingen op te halen, is zonder vluchtelingen weer onderweg naar Nederland. 'Je zou kunnen zeggen dat het is mislukt.'

In het konvooi zitten meerdere Gelderlanders, onder wie Levi van der Beek uit Wageningen. 'We zijn vandaag vertrokken dus we rijden nog in Griekenland,' vertelt de vierdejaars student journalistiek.

'We kunnen altijd nog terug'

De actiegroep rijdt terug omdat de Griekse regering niet reageerde op het verzoek om de vluchtelingen van legale papieren te voorzien. Zonder legale papieren zou er sprake kunnen zijn van mensensmokkel, waarschuwde staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers al eerder. Levi: 'We hebben de brief al weken geleden gestuurd en nu ook fysiek afgegeven bij het parlement. We hebben niets gehoord, maar we kunnen alsnog terug als er toch nog een reactie komt.'

'Het was hopen op een wonder'

Het is dan wel niet gelukt om vluchtelingen mee te nemen naar Nederland, toch is Levi blij met de actie. 'We hebben in elk geval een statement gemaakt. We wisten van tevoren al dat het hopen was op een wonder. Het probleem is weer op de kaart gezet en dat is heel waardevol. Maar het is ook verdrietig om daar te zien hoe hard concrete verandering nodig is.'

De actiegroep verwacht vrijdag terug te komen in Nederland.

