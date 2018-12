Kerstdiner tegen de eenzaamheid: 'Het bankstel praat niet terug'

Daan Overeem en zijn vrouw Marilu Kessele koken deze eerste kerstdag voor vijf gasten. 'We hebben eerder al met ze kennis gemaakt', zegt Kessel tegen de NOS. 'Drie kennen we niet zo, twee zijn er vorig jaar ook al geweest. Dat zijn min of meer bekenden. We hopen dat het gezellig wordt met een hapje en een drankje en we brengen ze op tijd weer naar huis. Dan is het weer een geslaagde avond.'

Sicco is een van de mensen die aanschuiven. Hij is veldonderzoeker bij de Vlinderstichting en is blij dat hij op eerste kerstdag bij Daan terechtkan. 'Ik was hier vorig jaar ook. Thuis zit ik in mijn eentje, eigenlijk al jaren. Enkele keren heb ik iemand gehad, maar dat is steeds misgegaan.'

Kijk hier naar de reportage van de NOS (de tekst loopt door onder de video):

'Van mij mag het iedere dag kerst zijn'

Ook Harm uit Ede komt naar het kerstdiner. Bijna vier jaar geleden overleed zijn vrouw en hij is blij dat hij deze kerst bij iemand kan aanschuiven. 'Dagen en dagen alleen zijn, ik vind er niks aan. Het bankstel praat echt niet terug.'

'Je mist gewoon van alles omdat je alleen komt te zitten, maar het is niet anders', zegt Harm. 'Ik ben heel erg dankbaar dat dit kan. Van mij mag het wel iedere dag kerst zijn.'