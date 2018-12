Theatermaker Marc de Hond zegt shows af om blaaskanker

Theatermaker, schrijver en cabaretier Marc de Hond heeft de tournee van zijn theatershow afgeblazen. Hij heeft een kwaadaardige tumor in zijn blaas en moet zo snel mogelijk worden behandeld.

De Hond meldt dat op eerste kerstdag in een filmpje op zijn website. 'Ik ben van de week geopereerd aan mijn blaas en er is een kwaadaardige tumor gevonden', vertelt hij. 'Er waren aanwijzingen dat er iets niet goed was. Maar kanker viel ons wel heel rauw op het dak.' Er staat De Hond een traject van chemotherapie te wachten en daarna moet zijn blaas worden verwijderd.

Het filmpje waarin De Hond het nieuws vertelt (de tekst loopt door onder de video):

Bij Marc de Hond, zoon van opiniepeiler Maurice de Hond, werd in 2002 ook een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. Tijdens de operatie raakten de zenuwen in zijn ruggenmerg beklemd, waardoor hij gedeeltelijk verlamd raakte. Daardoor zit hij nu in een rolstoel.

Zijn voorstelling Voortschrijdend inzicht was net in première gegaan. Naast zijn theatershow werkte hij onlangs ook mee aan een pilot van een nieuw programma voor KRO-NCRV, dat volledig werd geproduceerd door mensen met een beperking.

De Hond: ik wil dolgraag het podium op

In Gelderland zou De Hond optreden in Ermelo, Wijchen en Culemborg. De Hond zegt te hopen dat de theaters zijn voorstelling voor volgend seizoen opnieuw willen boeken. 'Want ik wil dolgraag weer het podium op.'