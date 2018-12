De aalmoezenier als showman bij kerkdienst in het circus

NIJMEGEN - Het is al een jaarlijkse traditie geworden: de kerkdienst op Eerste Kerstdag in de circustent op de Goffertwei in Nijmegen.

Waar normaal artiesten of dieren hun trucs laten zien, stond dit keer aalmoezenier Bernhard van Welzenes centraal. Hij leidde de kerstviering, maar toonde zich ook een ware showman . "Als je geen entertainment kunt doen en niet kunt communiceren, kun je beter weggaan. Als je verhaal van onze Heer vertelt alleen met je hoofd naar beneden, of met met je hoofd naar boven, dat werkt niet. We moeten met elkaar die kerstboodschap in de lijn van de traditie plaatsen. Er zijn veel mensen die nooit naar de kerk gaan, maar die komen nu. Laten we blij zijn. En als ze misschien in hun dagelijks leven zeggen dat ze op weg zijn naar vrede en daardoor de wereld beter wordt, dan zijn we er toch."

Het circus is eigenlijk van de familie Freiwald, die de hele week hun normale show opvoert op de Goffertwei. Tijdens de dienst was er een spectaculaire act met luchtacrobatiek en het geheel werd afgesloten met een ponyshow. "Die waren wel schattig", vond een meisje. "De kerkdienst was ook wel leuk. Leuke liedjes en ik mocht de kaars vasthouden."