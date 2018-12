Mogelijk ook vervuild zand van Vink in Woudenberg

BARNEVELD - De affaire rond vervuilde grond van afvalverwerker Vink uit Barneveld breidt zich mogelijk opnieuw uit. De gemeente Woudenberg (Utrecht) heeft maandag bekendgemaakt dat ze een partij zand gaat onderzoeken.

Het betreft een kleine partij verdacht zand, die door afvalverwerker Vink in Woudenberg is gestort. 'Het gaat om grond die van eind 2015 tot begin 2016 is geleverd en waarschijnlijk is toegepast in het Groene Woud', stelt de gemeente.



De betrokken bewoners hebben een brief ontvangen. De gemeente zegt op dit moment niet alle vragen te kunnen beantwoorden. 'Daarom gaan we onderzoek doen naar de exacte locaties en toepassing van het zand. Dit onderzoek zal enkele weken in beslag nemen.'

Affaire breidt zich alsmaar uit

De affaire-Vink breidt zich alsmaar uit. De provincie maakte onlangs de plekken bekend waar het mogelijk vervuilde zand is gestort. Het ging op dat moment om tien gemeenten. Inmiddels is uit verder onderzoek gebleken dat het zand mogelijk ook in Woudenberg is gebruikt.

Vink zelf stelt dat het zand niet vervuild is.

