BIEM! Wie wint de Gelderse Carbidschietcompetitie? Carbidschieten in Otterlo. Foto: ANP

OTTERLO - Als er één Gelderse traditie is die we in de hele provincie kennen, dan is het carbidschieten op oudjaarsdag. Daarom organiseert Omroep Gelderland de Gelderse Carbidschietcompetitie. En je kunt je opgeven!

Carbidschieten is een oud gebruik waarbij met behulp van een brok carbid en een sterke (melk)bus flinke knallen worden veroorzaakt die boze geesten voor het nieuwe jaar moeten verjagen. Maar bovenal is het een knallend samenzijn om met je vrienden en buren het jaar af te sluiten. Win die wisselbeker Verslaggevers van Omroep Gelderland gaan op oudjaarsdag op pad om de carbidschietteams te beoordelen. Het team dat aan het eind van de dag de meeste punten heeft gescoord wint de Gelderse Carbidschietcompetitie-wisselbeker. Meld je aan Meld je aan door het formulier hieronder in te vullen. Je naam en contactgegevens worden niet gepubliceerd. Omdat we niet overal kunnen zijn, stoppen we alle deelnemers in een hoge hoed en loten we welke teams een bezoekje krijgen van de verslaggevers. Als we langskomen, nemen we contact met je op. De aanmeldingen (zonder contactgegevens) worden ook getoond op de onderstaande kaart, zodat je kunt zien waar in jouw omgeving carbid wordt geschoten. Zie ook: Veiliger cabidschieten door BOCK; aantal slachtoffers gehalveerd

