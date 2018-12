Topsportmentaliteit helpt Jelle van Gorkom bij revalidatie

ARNHEM - ‘Van niet lopen naar wel lopen, van niet fietsen naar wel fietsen, van niet praten naar wel weer kunnen praten.’ In de tweede aflevering van Helden van 2018 blikt Olympisch medaillewinnaar Jelle van Gorkom samen met zijn vriendin Doete de Vries terug op het moeilijke jaar wat ze achter de rug hebben.

In 2016 won de BMX-er nog een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio. Jelle is een topsporter in hart en nieren tot hij begin dit jaar zwaar ten val komt op het oefenparcours van Papendal. Hij lag twee weken in coma en toen hij bijkwam had niemand gedacht dat hij ooit weer kon lopen, laat staan fietsen. De artsen dachten dat hij zou ontwaken als kasplantje, maar Jelle verbaast alle artsen en deskundigen met zijn wilskracht en is nu, bijna een jaar later, zeker geen kasplantje.

Op Instagram houdt hij zijn volgers op de hoogte van zijn revalidatie, omdat hij het erg belangrijk vindt om iedereen te laten weten hoe het met hem gaat. ‘Het doet geen pijn als ik terugkijk naar de beelden van de Olympische Spelen in Rio. Ik kijk met een goed gevoel terug op de successen in mijn BMX-carrière.’

Zijn vriendin Doete, succesvol model, steunt Jelle bij zijn revalidatieproces. ‘Jelle traint nog steeds elke dag. Eerst lag zijn focus op BMX en nu focust hij zich volledig op het revalideren en het beter worden’, vertelt Doete. ‘Voor het ongeluk hadden we beiden onze eigen carrière en onze doelen. Daarin steunden wij elkaar. Dat was het mooie aan onze relatie. Nu is hij erg afhankelijk en voel ik mij verantwoordelijk voor hem. Dat verandert je leven, maar we blijven elkaar steunen door dik en dun.’

Hoe Jelle en Doete zorgen voor positieve momenten in hun leven? ‘Door leuke dingen te blijven doen’, aldus Jelle. ‘Lekker uiteten gaan met z’n tweeën en echt genieten van iedere dag.’ Jelle is ook nog steeds zeer betrokken bij de BMX-wereld. Vanaf 2019 zet hij zich in als ambassadeur van het WK BMX dat in 2021 op Papendal wordt gehouden. Met zijn functie als ambassadeur wil hij zijn geliefde sport blijven promoten.

Jelle draagt een armband met een toepasselijke tekst. ‘Er staat ‘it always seems impossible until it’s done’, deze slogan is van Mohammed Ali en dat vond ik een mooie passende tekst voor mijn stichting.’ De stichting Sport en Vitaliteit van Jelle van Gorkom zamelt geld in om het revalidatieproces van Jelle te financieel te ondersteunen.

'Helden van 2018', gepresenteerd door Jan de Hoop en Sonja Booms, is van donderdag 27 t/m zondag 30 december te zien bij Omroep Gelderland om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Met in de tweede aflevering onder meer Jelle van Gorkom en zijn vriendin Doete de Vries. De uitzending is hier te bekijken.