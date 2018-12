Spoedonderzoek naar verplaatsen vervuild kunstgras

De gemeente Maasdriel heeft spoedonderzoek laten doen naar het verplaatsen van mogelijk vervuilde en illegaal opgeslagen kunstgrasmatten binnen de gemeente. De gemeente deed dit onderzoek nadat er een tip bij Omroep Gelderland was binnengekomen dat illegaal opgeslagen grasmatten naar bedrijventerrein de Geerden werden verplaatst.

De gemeente had eerder onder dreiging van een dwangsom een bedrijf in Velddriel en een bedrijf in Hedel opgedragen de kunstgrasmatten af te voeren naar een bedrijf met de juiste vergunningen. Zo'n bedrijf is er niet op de Geerden, aldus een woordvoerster van de gemeente. 'Het is niet de bedoeling dat deze grasmatten van de ene plek binnen Maasdriel naar de andere worden overgeplaatst.' De gemeente liet daarom onderzoeken wat er precies naar bedrijventerrein de Geerden is afgevoerd.

De gemeente had eerder ingegrepen, nadat bekend was geworden dat rond de 50 kunstgrasmatten verspreid over twee bedrijven illegaal lagen opgeslagen.

Uit het onderzoek maandagmiddag is gebleken dat de eigenaar van het bedrijf in Velddriel ongeveer een derde van de matten heeft verplaatst naar een andere vestiging van zijn bedrijf op de Geerden in Velddriel. De kunstgrasmatten liggen ook hier zonder vergunning, maar volgens de gemeente wel op een verharde bodem. Maasdriel bekijkt de situatie na de feestdagen verder.

Drangsommen door de rechter aangehouden

De rechtbank in Arnhem heeft ondertussen beslist dat de procedure rond de dwangsommen moeten worden aangehouden totdat er begin volgend jaar een zitting over de zaak kan worden gehouden. De twee bedrijven uit Hedel en Velddriel moesten van de gemeente hun terrein leeg hebben op respectievelijk 25 december en 1 januari. Volgens de woordvoerster van de gemeente wordt hier nog steeds door Maasdriel aan vastgehouden.